Mitte Juni ist es soweit. Die Arbeiten für den Neubau beginnen. Als erstes wird der Ostteil der bestehenden Turnhallen abgerissen, sowie zwei weitere Gebäude. Dazu passend wurde der Ostteil der Turnhallen besprayt. Ein grosses „Kaboom“ dekoriert den Teil der Turnhalle, welcher in Kürze abgerissen wird. Dies kann man als Startschuss der Bauarbeiten bezeichnen. Man stellt sehr viele Ansprüche an das neue gigantische Bauprojekt. Dieses Projekt hat zum einen eine zentrumsbildende Funktion und soll zum anderen die Raumansprüche der Gemeindeverwaltung und der Schule erfüllen. Falls mehr Platz benötigt werden sollte, da man mehr Schüler im Schulhaus erwarten könnte, besteht die Möglichkeit das Bauprojekt zu vergrössern. Allerdings ist dies momentan nicht vorgesehen. Nebst der Schule und der Gemeindeverwaltung wird sich auch die KAPO und die EWD (Elektro- und Wasserversorgung Derendingen) in diesem Neubau einquartieren.

Man erwünscht sich weiter, dass man mit dieser Bebauung einen belebten Begegnugnsraum erschafft und es eine Umgebung ist, wofür man als Derendinger stolz darauf sein kann. Weiter versucht man mit dieser Baute weitere moderne Neubauten in das Zentrum von Derendingen zu bringen.

Grund für diesen Neubau sind ebenfalls anfällige Sanierungsarbeiten, welche man durchführen muss oder in Zukunft durchführen müsste. Ein Beispiel dafür ist das Oberdorf Schulhaus. Anstatt dass man dieses Schulhaus saniert, verwendet man dieses dafür benötigte Kapital für das grosse Projekt Derendingen Mitte.

Was uns zu erwarten hat, werden wir hoffentlich im Jahr 2019 sehen können. Dies ist das Jahr, an welchem das Projekt voraussichtlich vollendet werden soll. Mit diesem Neubau wird Derendingen nicht nur modernisiert, nein, mit diesem Projekt wird Derendingen viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. Das ganze Dorf ist schon gespannt auf die vollendeten Bauergebnisse.