Am Samstag, 10. August 2019, fand ein Junioren-Hallenturnier in Lenzburg statt. Die Junioren des FC Lenzburg spielten in der Mehrzweckhalle Erlimatt.

Unser Club der FC Lenzburg war mit 2 Mannschaften vor Ort. Es gab drei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften. Nur jeweils eine Mannschaft von der Gruppe und der erstplatzierte Zweite aller Gruppen konnten sich direkt für die Endspiele qualifizieren.

Der FC Lenzburg A konnte sich ohne Niederlage für das Halbfinale qualifizieren. In der Gruppe B kam der FC Team-Brühl Solothurn knapp ins Halbfinale, weil der FC Gerlafingen fast gleich viele Punkte hatte, wie der FC Team-Brühl Solothurn. Die beiden trafen im ersten Gruppenspiel aufeinander und spielten 2:2. Der FC Gerlafingen ging früh in Führung, doch der FC Team-Brühl Solothurn gab am Ende noch alles und holte mit zwei schönen Toren noch den Punkt.

In der Gruppe C kam der FC Niederamt Selection mit einem Punkt Unterschied ins Halbfinale. Der FC Lenzburg B spielte in der Gruppe C und war Zweitplatzierter. Nur wegen einem Punkt konnten Sie sich nicht für das Halbfinale qualifizieren. Leider musste der FC Lenzburg B nach der erfolglosen Gruppenphase duschen gehen.

Als zweitbester kam der FC Triengen weiter, welcher in der Gruppe A spielte. Sie konnten sich nicht als Erster platzieren, weil Sie gegen dem FC Lenzburg A verloren. In der Gruppenphase gab es spannende Spiele mit vielen schönen Toren.

Im ersten Halbfinale spielte wieder der FC Lenzburg A gegen dem FC Triengen. Alle wussten schon, dass es sehr spannend werden sollte. Der FC Triengen wollte das Spiel unbedingt gewinnen, weil Sie in der Gruppenphase schon eine Niederlage gegen dem FC Lenzburg einstecken musste. In der regulären Spielzeit, stand es 2:2, so kam es zum Penaltyschiessen. Beide Teams hatten hervorragende Torhüter. Im Elfmeterschiessen trafen die ersten drei von den beiden Teams, danach parierte der Torhüter vom FC Lenzburg wie ein echter Profi und wurde von den Fans laut gefeiert. So kam der FC Lenzburg ins Finale.

Im 2.Halbfinale traf der FC Niederamt Selection auf den FC Team-Brühl Solothurn. Im Spiel gab es viele Paraden von den beiden Torhütern. Jedoch musste der Torhüter vom Niederamt Selection ein unglückliches Gegentor einstecken. Gegen Schluss hatte der FC Niederamt Selection eine gute Torchance, welche aber ungenützt blieb. So qualifizierte sich der FC Team-Brühl Solothurn fürs Finale.

Das Finale fand etwa um Mitternacht statt und die Spieler waren müde. Die zwei Mannschaften spielten noch mit letzter Kraft für den Sieg. Im Endspiel gab es leider nicht viele heisse Szenen. Am Schluss stand es dann 0-0. Der Sieger musste im Penaltyschiessen entschieden werden. Beide Torhüter konnten keine glänzende Parade im Elfmeterschiessen zeigen. Leider verschoss der vierte Schütze vom FC Lenzburg seinen Elfer und musste hoffen, dass der nächste Penalty vom eigenen Torhüter gehalten wird. Schade, der gegnerische Spieler knallt den Ball in die Mitte und somit gewannen die Solothurner das Turnier.