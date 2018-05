Am Samstag, 26. Mai 2018, durften wir bei gutem Wetter einen schönen Nachmittag verbringen. Passend zum Thema Sonne blinzelten einige Sonnenstrahlen ins Pfarreizentrum.

Könntest du dir vorstellen, wie es ohne die Sonne wäre?

Es wäre dunkel und es könnten keine Pflanzen, Tiere und Menschen leben. Gemeinsam hielten wir uns an Stoffsonnenstrahlen fest und bildeten eine Gemeinschaft.

Eine solche Gemeinschaft mussten die Leute in der Geschichte „Wie die Sonne ins Land der Malonen kam“ zuerst erfahren. Ein Wanderer kam im finsteren Tal der Malonen vorbei und erzählte ihnen von der Sonne. Nur ein alter Mann konnte sich noch ein wenig an die Sonne erinnern. Da beschlossen sie, wieder eine Gemeinschaft zu werden und sangen der Sonne, sie solle wieder zu ihnen kommen. Eines Tages kam die schöne, helle Sonne zurück und die Menschen wollten von nun an Sorge zu ihr tragen.

Auch Pflanzen brauchen die Sonne, um zu wachsen. Jedes Kind durfte in ein Töpfchen Erde geben und Sonnenblumenkerne hineinlegen. Mit etwas Geduld, Wasser und der Sonne werden aus der Erde Sonnenblumen wachsen.

Jedes Kind verzierte mit Glitzer einen Sonnenstrahl, so dass im Pfarreizentrum bald eine Sonne mit vielen verzierten Strahlen leuchten wird.

Wir würden uns sehr freuen, wenn am Samstag, 1. September 2018, um 15.00 Uhr im Pfarreizentrum Biberist viele interessierte Familien mit uns den Erntedank feiern.

Das Team „Junge Familien auf dem Weg“