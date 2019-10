Im Lager in Saanen-Gstaad haben 42 Kinder und um die 17 Leiter und Leiterinnen eine sportliche, sonnige, anstrengende und lustige Lagerwoche verbracht.

Bei vielen abwechslungsreichen Lektionen durften die Kids verschiedenste Sportarten ausüben und neue Sachen ausprobieren. Am Montag auf der Wanderung ging es vom Lagerhaus aus in Richtung Schönried, um von dort zur Bergstation Rellerli hoch zu laufen. Nach fast zwei Stunden Anstrengung haben es alle Kinder fast alleine hoch geschafft, um auf dem Plateau das Küchenteam zu empfangen. Bei eher frischen Temperaturen, jedoch trocken, wurde dann das Mittagessen mit Cervelat und Brot eingenommen. Am Nachmittag ging es dann «nur» noch zurück ins Haus und am Abend kamen alle müde, aber glücklich nach Hause.

Die Abende haben wir mit Gesellschaftsspielen, Lotto, Ladies-/Boysnight, Basteln, Malen und natürlich der Bunte Abend mit lustigen Spielen verbracht. Für die Jüngsten haben wir zwei Nachmittage ausserhalb der Turnhalle verbracht. Beim Spielen, Basteln und Cap-Cakes verzieren, kamen auch sie auf ihren Spass und konnten sich dabei von der Lagerhektik ein bisschen erholen.

Am Freitag ging es dann auch schon wieder nach Hause. Alle erschöpft, müde und glücklich zugleich konnten die Kids ihre Eltern in der MZH Wolfwil empfangen und mit einer Vorführung ihr Erlerntes aus dem Lager präsentieren.

Es war eine intensive, anstrengende, tolle und lustige Woche! Wir bedanken uns bei den Eltern, den diversen Sponsoren und Spenden und dem TV Wolfwil! Dank Euch allen dürfen wir solche tolle Momente mit den Kindern verbringen!

Zuletzt geht ein grosses DANKESCHÖN an alle Leiter und Leiterinnen! Nur dank eurem Engagement zu Gunsten der Jugend des TV Wolfwil ist ein solches Lager überhaupt möglich!

Lagerteam 2019