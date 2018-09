45 Jahre BSC Schönenwerd

Aus Anlass des 45-jährigen Bestehens des BSC Schönenwerd trafen sich die Mitglieder voller guter Laune und Vorfreude auf den bevorstehenden Tag zum Einstieg in den Bus für einen Ausflug über Land ins Baselbiet und ins Schwarzbubenland. Bei angenehm trockenem Wetter führte die Route über den Hauenstein nach Liestal und weiter zum Kaffeehalt im herrlich gelegenen Bad Schauenburg. Nach dieser Stärkung ging die Fahrt zum Gempenturm. Einige Mutige bestiegen den Turm, um die grosszügige Aussicht noch besser geniessen zu können. Durch die herrlich Landschaft fahrend, wurde der Tageshöhepunkt mit dem Besuch des Museums für Musikautomaten in Seewen angesteuert. Hier wurden wir bereits von der Museumsführerin erwartet und gleich auf einem 90-minütigen Rundgang fachkundig begleitet. Einige mechanische Musikinstrumente konnten in Betrieb gesetzt werden. Über die hochkomplexe Funktionsweise und die erzeugte Musik waren die Besucher sehr beeindruckt. Nach diesem Rundgang konnte der Apéro im hauseigenen Restaurant im Freien genossen werden. Die Fahrt wurde wieder aufgenommen, um das feine 4-Gang-Menu im stattlichen und ländlich gelegenen Schlosshof in Pfeffingen einnehmen zu können. Das wunderbare Spätsommerwetter erlaubte, den 4. Gang im wunderschönen und grossen Hof unter der Linde zu geniessen. Einige haben die in der Nähe liegende, soeben renovierte Schlossruine Pfeffingen besucht. Mitte Nachmittag wurde wieder der Bus bestiegen, um das nächste Ziel zu erreichen. Auf Landstrassen führte die Reise über Gelterkinden und die Schafmatt nach Niedergösgen ins Mösli zur Jagdschule Hubertus. Dort haben zwei erfahrene Jäger einen Einblick in das umfassende Wissensgebiet der Jagd erlaubt. In einem Kurzvortrag über die ansässigen Wildtiere und der Jagdregeln sowie einem Besuch der hauseigenen Tierpräparatesammlung mit ausführlichen Erklärungen wurde dieser Besuch mit einem warmen, feinen 3-gängigen Abendessen vom Restaurant Storchen, Schönenwerd, abgeschlossen. Nach der kurzen Rückfahrt nach Schönenwerd wird diese Jubiläumsreise mit vielen tollen Eindrücken in angenehmer Erinnerung bleiben.