Bestens gelaunt bestieg die 38köpfige Jodlerfamilie den von Othmar chauffierten «Wyss Car» in Wangen bei Olten. Im Hotzenhof in Baar angelangt, wurde uns ein köstlicher Apéro serviert und schon ging es mit einem John Deer Oldtimer auf die Hof Safari. In 2 Gruppen aufgeteilt wurden Geschicklichkeit, Aufmerksamkeit und das Wissen der Jodlerschar auf die Probe gestellt. Auf einigen Posten gab es «Versüecherli», z.B. wurde die Zielsicherheit mit einem «Zielwässerli» gefördert. Nach der Rangverkündigung im tollen Hofladen genossen wir das grosszügige Grillbuffet mit feinen Salaten. Nach dem köstlichen Mittagessen genehmigten einige noch ein Bierli, währenddem – vor allem natürlich unserer Frauen – im schönen Hofladen die Einkaufstaschen füllten. Auf unserem Rückweg wurden wir in der geschichtsträchtigen «Wirtschaft zur Schlacht» in Sempach noch mit einem feinen Dessert verwöhnt. Verabschiedet haben wir uns natürlich auch hier wieder mit einem Ständli und ernteten dabei viel Applaus. Othmar brachte uns dann nach Wangen zurück, wo ein Teil der Gesellschaft den unvergesslichen Tag noch im Restaurant Gäuerstübli ausklingen liess. Magie und Beat, besten Dank für die tadellose Organisation unserer erlebnisreichen und geselligen Jodlerreise 2019. Für weitere Eindrücke siehe www.jodlerklub-olten.ch. Roland Rötheli