ST Wenn die Pfarrei Wegenstetten-Hellikon Fronleichnam feiert, sind gegen hundert Menschen in verschiedensten Funktion engagiert, um eine alte katholische Tradition wieder lebendig werden zu lassen. Bei strahlendem Wetter beteiligte sich am Sonntag nach Fronleichnam eine grosse Gemeinschaft von Gläubigen an der Wegenstetter Fronleich­namsprozession durch das Dorf. Pfarrer Alexander Pasalidi würdigte dankend den Ein-satz von Musikgesellschaft, Kirchenchor, Trachtengruppe, Erstkommunikanten, sowie den vielen Freiwilligen, welche sich in irgendeiner Weise für die Gemeinschaft engagierten, als Zeichen gelebten Christentums.

Gerade am Fronleichnamsfest werden wir uns bewusst, dass Jesus und seine Botschaft zum Kostbarsten gehören, was wir haben. Diese Freude teilen wir durch unsere Prozession der Gemeinschaft mit. Pfarrer Alexander Pasalidi lud in seiner Predigt die aufmerksamen Besucher der Eucharistiefeier mit diesen Worten zur Teilnahme an der Prozession durch Wegenstetten ein. Jesus verkündet eine grosse Botschaft, welche der ganzen Welt gut tut, die Botschaft von Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit, Versöhnung, Frieden. Jesus wird in der Prozession durch die konsekrierte Hostie in der Monstranz sichtbar durch das Dorf getragen. Er verschenkt sich den Men-schen in jeder hl. Messe. Wir sind dazu aufgerufen, überzeugend und glaubwürdig Zeugnis für Jesus Zeugnis abzulegen und unsere Herzen immer wieder neu für ihn zu öffnen. Auf diese Weise können die Leute wieder Kraft durch den Glauben finden.

Die Einladung des Seelsorgers blieb nicht unerhört. Eine grosse Prozession pilgerte zu den vier Altären, welche im Freien liebevoll mit Statuen, Kerzen und Blumen geschmückt waren. Um-rahmt von feierlichen Klängen der Musikgesellschaft und Liedern des Kirchenchors, im Mittel-punkt das unter dem Baldachin mitgetragene Allerheiligste, beteten die Gläubigen für die Anliegen der Welt, wie auch der Region und der Pfarrei. Bei jedem Altar wurde ein spezieller Segen gesprochen. – Zum Abschluss der Fronleichnamsfeierlichkeiten trafen sich die Gläubigen zu einem Apéro, welcher ihnen von der Pfarrei offeriert wurde.