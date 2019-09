Rund die Hälfte der eingeladenen Klassenkamerad/innen des Jahrganges 1944 von Oensingen hat sich kürzlich zum organisierten Ausflug getroffen. Ziel war die St. Petersinsel.

Mit der Bahn ging die Fahrt Richtung Biel - mit Umsteigen in Solothurn - dann mit dem Schiff "Petersinsel" in rund 50 Minuten zur Station St. Petersinsel Nord. Zur Auflockerung gab's auf dem Schiff ein kleines Apéro. Das wunderbare Spätsommerwetter trug zur guten Stimmung ebenfalls bei. Nach einem kurzen Spaziergang erwartete uns im Restaurant & Klosterhotel ein feines Mittagessen. Fleissig wurde dabei in Erinnerungen an die Schulzeit geschwelgt.

Die Zeit verging sehr rasch und schon hiess es wieder aufbrechen. Mit dem Schiff ging's zurück bis Ligerz, dann mit der SBB via Biel wieder nach Oensingen. - Ein herzliches Dankeschön den Organisatoren!