Heimatkunde und Geselligkeit prägten die neunte Klassenzusammenkunft des Jahrgangs 1942. Dreissig Mädchen und Buben haben damals gleichzeitig in der Gemeinde Leuggern die „Unterschule“ besucht, nicht aber im selben Schulhaus. Im weitläufigen Gemeindebann mit starken Jahrgängen dienten Gippingen, Leuggern und Hettenschwil damals als Schul-Standorte. Der bewährte Organisator Willy Kramer aus Felsenau konnte am 22. September 2017 im Restaurant „Sonne“ in Leuggern 16 Ehemalige begrüssen. Die ie Verabschiedung gegen Abend endete mit der Zustimmung für ein nächstes Treffen in drei Jahren.

Kernstück des Tages war am Vormittag die Führung durch die Stadt Laufenburg. Hansruedi Baslers umfassende Informationen zu historischen Schwerpunkten waren gespickt mit packenden Anekdoten. Dem Start beim Salmenbrunnen und dem Halt vor dem Wasentor folgte der Aufstieg zum Burghügel mit Blick auf die engen Gassen und den gestauten Rhein. Der Besuch der barocken, Johannes dem Täufer geweihte Kirche fehlte ebenso wenig wie der Aufenthalt im Gerichtsaal mit seinen Rokokostrukturen und einem Gemälde von Kaiserin Maria Theresia. Kraftwerkbau, Salmenfischerei, grenzüberschreitende Fasnacht oder der Komponist Hermann Suter waren weitere Themen auf dem attraktiven Rundgang.

Leo Erne