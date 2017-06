Die einen wussten es, die anderen ahnten nichts von den vielfältigen Angeboten, welche in diesen unterschiedlichen Gebäuden des Kloster Baldegg genutzt werden können. Wir trafen uns im Klosterkafi mit Sicht ins Grüne und auf den See. Dann nahm uns Schwester Gabrielle mit auf einen Rundgang durchs Haus und hinaus in den blühenden Garten. Unser Weg führte über eine symbolische Treppe, wo die verschiedenen Höhepunkte des Lebens in Bronzeskulpturen zum Ausdruck gebracht werden. Ihre Ausführungen zu den Darstellungen waren durchwoben mit vielen weisen und wertvollen Botschaften. Tief beeindruckt von dieser Reise himmelwärts schickte sie uns dann wieder zurück ins Leben; zurück an die Arbeit. Auf dem Weg dorthin kamen wir am Klosterladen vorbei. Manchmal kann es auch von Vorteil sein, wenn die Zeit eher knapp bemessen ist…

Regionalversammlung

Nach einem feinen Zobig widmeten wir uns den Traktanden der Regionalversammlung. Die Präsidentin Elisabeth Vollenweider begrüsste mit grosser Freude 17 Ortsvertreterinnen sowie Geschäftsführer Thomas Vielemeyer, Pflegefachfrau Monika Rösli und Sozialarbeiterin Monica Imhof. Sie berichtete von der 11. Standaktion der Lungenliga Region Freiamt am Reusslauf in Bremgarten anfangs März 2017. Die heisse Bouillon, welche wir jeweils ausschenken, werde nach wie vor sehr geschätzt. Ein grosses Erlebnis sei für einige Liga-Verantwortlichen die aktive Teilnahme am Lauf gewesen – eine Grenzerfahrung zugunsten der eigenen Gesundheit.

Die Kassierinnen Priska Stierli aus Muri und Sonja Studer aus Eggenwil präsentierten die Zahlen der Spendensammlung 2016, welche halt infolge der fehlenden Ortsvertretungen in bereits vielen Gemeinden schon rückläufig seien. Im Bezirk Bremgarten konnten dennoch Fr. 26‘527.- und im Bezirk Muri Fr. 31‘572.35 gesammelt werden.

„Ich bin so glücklich!“ Mit diesen Worten bedankte sich eine Klientin bei der Beratungsstelle in Wohlen einerseits für die medizinische Betreuung und andererseits für die psychologische Unterstützung, welche sie nach dem Verlust ihres Ehemannes in Anspruch nehmen musste. Dank dieser Hilfe habe sie aus ihrem persönlichen Tief herausfinden und neue Perspektiven entdecken können. So bestätigten Monika Rösli und Monica Imhof in ihrem Bericht die Bedeutsamkeit der Spenden, welche vielen Menschen neue Lebensqualität ermöglichen.

Anschliessend teilte Thomas Vielemeyer die wichtigsten Neuigkeiten aus der Zentrale in Aarau mit und unterstrich die wertvolle Arbeit der Ortsvertreterinnen. Unter anderem erwähnte er das neue Projekt „zackstark“, welches die Lehrlinge im Kanton Aargau durch die Berufslehre hindurch motiviere und unterstütze, erst recht nicht mit dem Rauchen anzufangen.

Mit einem speziellen Blumengruss wurden zum Schluss die Ligafrauen Margrit Bütler aus Sins und Monika Käppeli aus Merenschwand für 10, Sonja Studer aus Eggenwil für 15 sowie Irmgard Bucher aus Oberrüti und Irene Thalmann aus Waltenschwil für 20 Jahre Ortsvertretung geehrt. Und nach je 24 Jahren hiess es Abschied nehmen von Vreny Brunner aus Jonen und Monika Ender aus Niederwil sowie nach gar 30 Jahren von Agi Rupp aus Rottenschwil. Die Präsidentin hofft, dass diese wertvollen Freundschaften auch über die Liga hinaus bestehen bleiben und bedankt sich bei Allen ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit.

Dann gab’s noch einen Kaffee und köstliche Kuchenstücke aus der Hausbäckerei des Klosters. Mmmm!