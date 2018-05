Jahreskonzert mit dem Happy Hours Chor

Der A-capella-Chor Happy Hours aus der Region Olten präsentiert am Sonntagabend in der reformierten Kirche in Wangen sein neustes Repertoire. Das Programm umfasst Lieder aus aller Welt in verschiedensten Musikstilen. Der Eintritt ist frei.

«Wir wollen unserem Publikum ein tiefgreifendes, unvergessliches Gesangserlebnis schenken, das lange über das Konzert hinaus nachwirkt,» sagt Honza Stanek, der Leiter des Happy Hours Chors aus Tschechien.

Neben Zigeunerliedern wird der Chor diesmal auch zeitgenössische geistliche Musik aus Osteuropa zum Besten geben. Darunter auch Lieder aus zwei Messen, geschrieben vom über 90jährigen Vater des Chorleiters, Pavel Stanek, und von Tereza Stanková, seiner Tochter. Sie reist für das Konzert extra in die Schweiz, um ihre eigenen Musikstücke am Konzert dirigieren zu können.

Nicht fehlen werden auch dieses Jahr die traditionellen Gospelsongs, die rhythmischen religiösen Gesänge aus den USA, welche das treue Publikum der Jahreskonzerte von Happy Hours immer wieder von neuem begeistern. Im Gegensatz zu den a-capella gesungenen Negro Spirituals, werden Gospels meist mit Instrumenten begleitet, haben Vorsänger und beinhalten Elemente des Jazz sowie des Rhythm’n’Blues. Bei einigen Stücken wird der Chor denn auch von Petr Ozana aus Tschechien am Piano unterstützt.

Das Chor-Konzept von Happy Hours ist einmalig: In lediglich 16 bis 20 Gesamtproben an fünf Weekends studieren die rund 30 Sängerinnen und Sänger jedes Jahr ein neues Repertoire ein. Die meisten Chormitglieder stammen aus der Grossregion Olten, andere kommen aus Zürich und der Innerschweiz an die Probeweekends in Wangen. Dirigent Honza Stanek reist für die Proben jeweils aus Tschechien, dem Vorarlberg oder aus dem Südtirol an. Dort dirigiert er weitere Chöre, mit denen er zum Teil an internationalen Festivals auftritt und wie mit den Happy Hours seit Jahren musikalische Erfolge feiert.

Neue Chor-Mitglieder willkommen

Neue Sängerinnen und Sänger sind bei Happy Hours Chor jederzeit willkommen. Die Proben finden an fünf Wochenenden übers Jahr verteilt im Hinterbüehlschulhaus in Wangen statt. Weitere Informationen zum Chor gibt es bei der Co-Präsidentin (karin.winistoerfer@sunrise.ch).

Jahreskonzert Happy Hours Chor

Sonntag, 21. Mai 2017, 17 Uhr in der reformierten Kirche in Wangen bei Olten, Eintritt frei (Kollekte).