Hallo und vielen Dank für ihre Zeit. Beginnen wir doch gleich mit der ersten Frage. Wie kann mit Liebeskummer umgegangen werden?

„Liebeskummer ist vergleichbar mit einem Drogenentzug. Die Steuerung des gesamten Körpers fällt uns schwer, der Appetit verändert sich und die Konzentration lässt drastisch nach. Liebeskummer wird immer in drei Phasen durchlaufen. Die Länge und Intensität der einzelnen Phasen ist von Person zu Person unterschiedlich. Erst nach dem Ende der dritten Phase kann die alte Beziehung endgültig abgeschlossen und eine neue Beziehung ins Auge gefasst werden.“

Welche drei Phasen hat der Liebeskummer?

„Bei der ersten Phase wollen die Betroffenen nicht wahrhaben, dass die Beziehung zum Partner vorbei ist. Dazu gehört es auch, dass versucht wird nochmals zu reden und die Beziehung wieder zum Laufen zu bringen. Bleiben die Versuche erfolglos, beginnt die zweite Phase, welche sich in Depressionen und andere starken Gefühlen zeigen. Während uns das Bewusstsein über das Ende der Beziehung wütend macht, schmieden wir Rachepläne. Das Ausleben dieser Rache ist mit einem kurzfristig guten Gefühl verbunden. Im Weiteren kann es in dieser Phase zu Stalking und Depressionen kommen. Die Unterschiede ergeben sich auf das Selbstwertgefühl, welches bereits vor der Beziehung vorhanden war. In der dritten Phase schaffen es die Betroffenen loszulassen und sich endgültig von dem Gedanken einer Beziehung mit dem jeweiligen Menschen zu verabschieden. Nun ist das Herz wieder frei sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Nun gerät der Körper und die Seele wieder ins Gleichgewicht.“

Welche Unterschiede gibt es zwischen Männern und Frauen?

„Während sowohl die erste, wie auch die dritte Phase bei Männern und Frauen gleich ablaufen, kommt es bei der zweiten Phase zu Unterschiede. Das Gefühl der Wut und Rache sind bei beiden Geschlechtern vorhanden. Das Ausleben der Rachepläne ist allerdings beim männlichen Geschlecht deutlich häufiger zu beobachten. Gleiches gilt für Stalking, um eventuell in Erfahrung zu bringen, ob die Ex- Freundin einen neuen Mann hat. Zudem ist es häufig der Fall, dass Männer zum Alkohol greifen, um den Kummer zu vergessen. Frauen hingegen verfallen in Depressionen, die sie teilweise mit Hilfe von Medikamenten in den Griff bekommen wollen.“

Wie verändert sich der Körper bei Liebeskummer?

„Um die Vermutungen zu bestätigen, wurden unterschiedliche Versuche durchgeführt. Die Ergebnisse dabei sind eindeutig. Die Schmerzen, die durch den Liebeskummer verursacht werden, sind sowohl seelisch, wie auch körperlich real und lassen sich bei Untersuchungen nachweisen. Weitere Veränderungen zeigen sich bei den Hormonen, die sich so verhalten, wie bei einem schweren Entzug. Weitere Beschwerden zeigen sich durch die Ausschüttung der Stresshormone, die ein gereiztes und teils aggressives Verhalten mit sich bringen. In extremen Fällen kommt es zu einer Funktionsstörung des Herzens, welche Beschwerden mit sich bringen kann, jedoch heilbar ist.“

Lässt sich der Liebeskummer verkürzen?

„Kommt es nach Trennungen zu Liebeskummer, sind immer die Phasen zu überstehen. Um die Dauer zu verkürzen bieten sich einige Grundregeln an. Daher ist es sinnvoll, wenn einige Regeln eingehalten werden. Dazu gehört unter anderem das Reden beispielsweise mit einer Freundin. Im Weiteren ist es wichtig, dass die Gefühle herausgelassen und nicht verdrängt werden. Idealerweise wird der Kontakt in dieser Zeit komplett verhindert, um keine weiteren Konfrontationen zu riskieren. Nicht zu vergessen ist, dass der eigene Körper in den Mittelpunkt zu stellen ist.“

Vielen Dank. Möchten Sie noch etwas zum Abschluss sagen?

„Liebeskummer macht den Betroffenen das Leben schwer. Er zeigt uns allerdings auch, dass wir lieben und leben. Mit Ablenkung und guten Freunden und Familie lässt auch diese schwere Zeit überwinden und gestärkt aus ihr hervorgehen. Trotz der Schmerzen sollte das Herz für eine neue Beziehung wieder geöffnet werden, auch wenn die Gefahr für eine neue Verletzung besteht.“