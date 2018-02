Internationale Freude herrscht in Bad Zurzach!

The Gospel Sensation feiert das 25. Jubiläum! Über 900 Performances in 51 Ländern! Es ist wieder soweit, das Gospel Live Konzert mit FREDDY WASHINGTON. Er wurde in 1955 als 14. von 18 Kindern in eine Gospelfamilie hinein geboren – „The Washington Familiy Singers“ waren USA-weit erfolgreich. Schon mit fünf Jahren spielte er Klavier und mit 13 wurde er von Gospelstars geholt um mit ihnen aufzutreten. So spielte er mit James Cleveland, Isaac Douglas und Dorothy Norwood. Während den Jahren 1998 bis 2006 leitete er schweizerische Schulchöre, mit denen er gemeinsam mit den Philadelphia Singers auftrat.

Gospel ist hergeleitet im Evangelium als Gute Nachricht. Sie können nun mit The Gospel Sensation Chor vom ansässigen Chorleiter Nigel Kingsley aus Mellikon mitwirken. Dazu wird einen 2-tägigen Workshop am Mittwoch 7.3. und Donnerstag 8.3.2018 im Hotel Winkelried Wettingen organisiert. Anmeldungen und weitere Infos erhältlich bei info@gospelinfo.ch und

079 222 2323.

Das Jubiläumskonzert findet am Sonntag 11.3.2018 in der reformierten Kirche in Bad Zurzach ab 17.00 Uhr statt. Anschliessend gibt es traditionellerweise seit 25 Jahren eine exotische Suppe, gekocht vom Chorleiter Nigel Kingsley offeriert.

EINTRITT ZUM KONZERT GRATIS - KOLLEKTE