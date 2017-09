Initiative 5436 – mitdenken und mitwirken.

Mit Guetzli und neuen Ideen: Vergangenen Samstagmorgen verteilten Mitglieder der Initiative 5436 selbst gebackenes Gebäck an Passanten in Würenlos. Dabei gaben sie Interessierten einen Einblick in ihr Wahlprogramm. Bau eines Alterszentrums, Abbau der Gemeindeschulden und zukünftige Nutzung der Zentrumsscheune - Gemeinderatskandidatin Corinne Jakob Egger kam mit den Würenlosern ins Gespräch. Sie ist zufrieden: "Die Rückmeldungen zu unseren Plänen waren durchwegs positiv, wir sind auf gutem Kurs."

