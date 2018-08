In unseren Bäumen und Gärten leben viele Vögel. Doch wer genau zwitschert und pfeift hier? Bei ihrem Besuch am 20. August führte deshalb Frau Glauser beim die Besucher des Oek.Frauentreffs in die Hecken, Bäume und Gärten mit ihren zahlreichen zwitschernden Bewohnern ein. Sie machte darauf aufmerksam, welche Vögel und Insekten hier auf jeden Fall benötigt werden, um die Flora und Fauna der Gärten aufrecht zu erhalten. In erster Linie widmete sich Frau Glause den verschiedenen Lebensräumen im Siedlungsraum. Hierzu zählte auch die Biodiversität, die für eine gute Lebensqualität des Menschen verantwortlich ist.



Die Teilnehmer des Frauentreffs bekamen hier einen guten Einblick in die Lebensräume der Vögel und unserer Gärten. Denn der Vortrag war in verschiedene Themen eingeteilt: Blütenreiche als Lebensräume für verschiedene Insekten, Schmetterlinge und Wildbienen sowie Amphibien. Dabei wurden nicht nur zahlreiche Informationen geteilt sondern auch sehr ansprechende Fotographien präsentiert. Um ein vielfältiges Artenreichtum zu erhalten, sollten in erster Linie heimische Pflanzen gesäht werden. Eine Blumenwiese in einem Siedlungsgebiet sollte aus diesen Gründen auf keinen Fall öfter als drei Mal im Jahr gemäht werden, um auch den Blumen die Versammlung zu möglichen.



Auch die zahlreiche Vogelwelt wurde angesprochen. Werden Kiesböden erhalten, so können Vögel wie Mauersegler und Schwalben das notwendige Material finden, um ihre Nester unter den Dächern zu bauen. Nistkästen, die gut platziert werden, helfen dabei das Überleben vieler Vogelarten voranzutreiben. Sogenannte „Insekten - Hotels“, die gegen Wind und Regen geschützt sind, können dabei behilflich sein unseren Wildbienen einen Zufluchtsort zu geben. Die Ratschläge von Frau Glausen wurden von den Teilnehmern des Frauentreffs dankbar entgegengenommen. Die Realität verlangt es, dass noch mehr Aufklärungsarbeit stattfindet, um die Biodiversität überall in Deutschland aufrecht zu erhalten.

Denn immer mehr Luftverpestung und Verschmutzung unserer Umwelt trägt zur Ausrottung der heimischen Vögel und Insekten bei. Die Einführung exotischer Pflanzen- und Tierarten dagegen verdrängt die Einheimischen Arten aus den natürlichen Lebensräumen und führt so zum Massensterben. Um das zu verhindert, sollte mehr für unsere Umwelt getan werden. Aber allein schon der Anfang im eigenen Garten ist eine richtige Grundlage.