Wer kennt sie nicht, die bunten, vielförmigen, kleinen LEGO Bausteine, die sich zu kreativen und staunenswerten Bauwerken zusammenfügen lassen! Ein geniales Spielzeug für Jung und Alt! Nicht nur eine Kiste, sondern Tausende von LEGO Steinen bringt der Bibellesebund demnächst nach Gipf-Oberfrick.

Die BESJ Jungschar und die Chrischona-Chilä Frick veranstalten zusammen mit dem Bibellesebund vom 10. bis 14. Juli 2017 eine Kinderwoche zum Thema «LEGO Stadt». Es richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. An den „Bauarbeiten“ für die Stadt mit Reihenhäusern, Fussballstadion, Autos, einer Kirche und Hochhäuser u.v.m. unter der Leitung von Marc Lendenmann, können max. 45 Kinder teilnehmen. Von Montag bis Freitag von 14:00–17:00 Uhr wird in den Räumlichkeiten der katholischen Kirche Gipf-Oberfrick gemeinsam an der über zehn Meter langen Stadt gebaut. In den Baupausen wird ein kleiner Imbiss serviert und anhand von Geschichten aus der Bibel zieht Marc Lendenmann einleuchtende Parallelen zu unserem Leben heute. Dabei werden die Kinder motiviert, selber die Baugeschichten zu entdecken, die in diesem Buch enthalten sind und darin zu stöbern.

Den Abschluss der Bauwoche bildet eine Abschlussfeier für Klein und Gross am Freitagabend um 18.30 Uhr. Zu diesem speziellen Anlass sind alle Kinder und Eltern herzlich willkommen. Der anschliessende Apéro mit der Möglichkeit, das grosse Kunstwerk zu besichtigen, lädt zum Verweilen und Plaudern ein.

Pro Kind wird für die ganze Woche ein Unkostenbeitrag von Fr. 50.– erhoben, für einzelne Nachmittage jeweils Fr.12.-

„Baumeister“, die an dieser faszinierenden Stadt mitbauen möchten, müssen sich vorgängig anmelden bei

Claudia Unternährer, Telefon 062 874 28 60 oder per Mail: cbunt@bluewin.ch / Anmeldeschluss ist der 2. Juli 2017