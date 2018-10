In die Natur ( dieses Mal im Oktober 2018)

Der Gemeindebann Frenkendorf bietet ein ideales Wandergebiet und abwechslungsreiche Wanderwege, vorbei an Naturschönheiten und Aussichtspunkten, häufig durch den schönen Wald.



Wir machten über die Schauenburgflue einen Rundgang, das war am Montag, den 8. Oktober 2018, es war die Möglichkeit der Besuch von archäologisch bedeutsamen Orten, wie den beiden Ruinen Schauenburg und den Überreste des gallo-römischen Tempels.

Man kann nur sagen, für weitere ausgedehnte Wanderungen empfiehlt sich diese schöne Landschaft.

Sechs Gemeinden nämlich Füllinsdorf, Gempen (SO), Liestal, Muttenz, Nuglar-St.Pantaleon (SO), und Pratteln stossen an die rund 14,5 Kilometer lange Banngrenze. 122 historische oder neue Grenzsteine markieren das Gemeindegebiet Frenkendorf.

Der höchste Punkt in der Gemeinde bildet die Schauenburgflue mit 663 Meter über Meer. Die tiefste Stelle liegt 290 m ü. M. in der Hülfte. Die Schwellenhöhe beim Bahnhof SBB beträgt 310 m.ü.m.

Der Bahnhof heisst auch Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf.