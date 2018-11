Solothurn: Senioren tanzen dienstags

Kürzlich fand wiederum der monatliche Tanz-Treff im Nyffeler’s Danceorama in Solothurn statt. Diesmal unter dem Thema „Tanz-Kaffee… orange… wie Kürbis und Halloween“. Tanzen macht Spass und hält fit. Deshalb bieten Tanz-Anlässe und Tanzkurse für Senioren nicht nur eine gute Möglichkeit Körper und Geist in Schuss zu halten, sondern auch um Kontakte zu knüpfen, in geselliger Runde einen Nachmittag zu verbringen – und all das erst noch mit dem Wissen: „Ich habe etwas sehr gutes für mich, meinen Körper – und meine Beziehung zu meiner Partnerin/zu meinem Partner gemacht“.

Angefangen hat alles vor über einem Jahr mit einem Tanzkurs – ganz auf das Können, die Interessen und die Kondition der Kursteilnehmenden abgestimmt. In kleinen Gruppen haben sich ein paar tanzfreudige und tanzinteressierte Senioren-Paare im Nyffeler’s Danceorama in Solothurn zum „Senioren-Tanzkurs am Nachmittag“ getroffen. Diese Dienstagnachmittage sind aus der Agenda dieser Paare nicht mehr wegzudenken. Sie treffen sich wöchentlich, repetieren Tanzschritte und wagen sich längst nebst Foxtrott, langsamem Walzer und Wiener Walzer auch an Rhythmen wie Chachacha, Tango und Jive… Damit sie das Erlernte auch üben können, vielleicht mal in einem lustigen Reigen mittanzen oder einen Partnerwechsel versuchen wollen, haben sie die Möglichkeit im Tanz-Kaffee nicht nur Tanz und Kaffee, sondern eben auch Geselliges, Gemütliches und neue Kontakte zu pflegen (1x monatlich jeweils am ersten Dienstag im Monat).

Für Tanzinteressierte bieten Anfängerkurs (nächster Start 27. Nov. 2018, 13.00-14.00 Uhr) und Wiedereinsteiger-Möglichkeiten einen leichten Zugang ins „Tanzen für Senioren“. Paarweise Anmeldungen sind erwünscht.

Weitere Infos gibt’s unter Nyffeler’s Danceorama, Bielstr. 95, 4501 Solothurn – Tel. 032 623 54 10 – www.tanzstudio.ch – info@danceorama.ch