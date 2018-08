Am Samstag fand das alljährliche Fest von Schneider Reisen statt. Der sogenannte Schneider-Reisetag ist nun schon eine Tradition des Unternehmens. An diesem Tag profitiert der Reisende. Denn es werden neue, besondere, aufregende, und günstige Reise-Angebote vorgestellt. Selbstverständlich wurden viele Reisemöglichkeiten mithilfe einer Präsentation nähergebracht. Im Anschluss konnte man sich durch das freundliche Fachpersonal ausgiebig beraten lassen und wurde erst wieder gehen gelassen, wenn die Neugier auf das jeweilige Angebot gestillt war.

Natürlich gab es auch für die kleinen Gäste der Veranstaltung eine Betreuung, so dass sich die Erwachsenen bedenkenlos, der Informationsfindung hingeben konnten. Begleitet wurde das Festival von einem musikalischen Rahmenprogramm, damit war für Stimmung gesorgt! Was wäre ein Fest ohne einen Wettbewerb? Selbstverständlich gab es auch einen kleinen Reise Wettbewerb. Die Reiseglücksfee zog zum finalen Ende des gelungenen Festes, die Gewinner. Welche natürlich allesamt einmalige Reiseerlebnisse gewannen:

Preis: Arnold Kreberl, Lyss (Reise auf die Insel Krk für zwei Personen)

Preis: Sabine Wälchli, Langendorf (Schneider Reisen-Reisegutschein à CHF 200.--)

Preis: Lisa Supper (Schneider Reisen-Reisegutschein à CHF 150.--)



Wir fragten Hr. Krebs, wann er gedenkt die Reise anzutreten, immerhin handelte es sich um eine Reise für zwei Personen für ganze 5 Tage. Hr. Krebs beantwortete die Frage lächelnd: „Ich habe in 3 Wochen genau eine Woche Urlaub, wenn alles klappt, werde ich mit meiner Frau in Kroatien sein“. Vier Wochen später bekamen wir eine Mail von Hr. Krebs, im Anhang befanden sich Urlaubsfotos, vom Zimmer, vom Strand und vom Büfett. Dazu schrieb er:



„Hiermit wollte ich Ihnen einen kleinen Einblick verschaffen, was ich da überhaupt gewonnen habe. Meine Frau und ich haben es tatsächlich so kurzfristig geschafft, die Reise zu buchen. Wir hatten ein wundervolles Hotel, mit Blick auf die wunderschöne türkisblaue Adria. Einmal am Tag kam der Zimmer -Service, brachte und frische Handtücher und reinigte das Zimmer. In dieser Zeit gaben wir uns dem Genuss der Büffets hin. Es gab einfach so viel Auswahl! Das Baden im Meer war vorzüglich, das Wasser war glasklar und wir waren sogar schnorcheln um die Unterwasserwelt zu erkunden. Alles in allem haben wir uns sehr wohl gefühlt und sind nach einer Woche, vollkommen entspannt zufrieden und mindestens 2 Kilo mehr wieder nach Hause gekommen, Dank dem Wettbewerb Schweiz.“