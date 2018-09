Tele M1 Journalistin Karin Leuppi interviewte Andreas Meier, Niedergösgen

Vize-Gemeindepräsident Andreas Meier, der für das Niedergösger Gemeindepräsidium am Sonntag, 23. September 2018 kandidiert, liess sich von Tele M1 Journalistin Karin Leuppi an seinem öffentlichen Polit-Talk mit Humor und journalistischer Hartnäckigkeit auf den Zahn fühlen. Sein Ziel: Ein Gemeindepräsident für alle Niedergösgerinnen und Niedergösger sein.

Der Unternehmer Andreas Meier ist nicht nur ein talentierter Kommunikator, sondern auch bezüglich Geschäfte der Gemeinde Dossier sicher. Obwohl die Fernsehjournalistin Karin Leuppi den Kandidaten fürs Gemeindepräsidium seit ihrer Kindheit kennt – sie ist ebenfalls in Gösgen aufgewachsen – führte sie taff, nachhackend und mit Humor durch das knapp einstündige Interview. Beispielsweise wollte sie von Andreas Meier wissen, wie musikalisch er sei, um bei einer Wahl als Gemeindepräsident der Gemeinde den Takt anzugeben. Meier, der sich als Schüler einst im talentfreien Blockspielen übte, verwies auf die erfolgreiche Umnutzung der Kapelle in Räumlichkeiten für die Musikschule. Auch wollte die Journalistin wissen, warum der Gegenkandidat nicht beim Polit-Talk dabei sei. Andreas Meier erklärte ihr und den Zuschauenden, dass er ihn persönlich nach seiner Nomination angefragt hätte oder selbst auch bereit gewesen wäre an seinem Podium teilzunehmen. Doch der Gegenkandidat habe auf beide Varianten verzichtet.



Andrea Meier betonte an diesem Abend einmal mehr, dass er bei einer Wahl ein Gemeindepräsident für alle Niedergösgerinnen und Niedergösger sein werde und für ein fortschrittliches Niedergösgen einstehe. Ein Zuschauer hofft auf eine grosse Stimmbeteiligung, um das Engagement der Kandidierenden zu würdigen. Andreas Meier doppelte nach: «Jede Stimme zählt – auch Ihre.» Mehr Informationen: www.andreasmeier.info