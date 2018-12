Schule Endingen: Am letzten Donnerstag, 06.12.2018, marschierten alle Kinder des Standorts Unterendingen in den nahe gelegenen Wald. Sie waren sehr aufgeregt und gespannt.

Gerade noch fleissig nach einem dünnen Ast suchend, erblickten die Kinder den Samichlaus und seine Schmutzlis. Freudig und gespannt liefen sie ihnen entgegen und begleiteten sie zu unserem Waldplatz, wo bereits das Feuer knisterte. Der Samichlaus erzählte aus seinem dicken Buch, was er das ganze Jahr über gesehen hat. Die Schüler und Kindergartenkinder sagten Sprüchli auf oder erzählten ihm eine Geschickte. Auch der Samichlaus hatte eine Geschichte für die Kinder mitgebracht, wobei es darum ging, wie der Schmutzli zum Helfer vom Samichlaus wurde.

Nachdem der Samichlaus alle Säckli verteilt und sich verabschiedet hatte, war es Zeit für eine kleine Verpflegung. Fleissig wurde Teig für die Schlangenbrote um die gefundenen Äste gewickelt und feiner Punsch getrunken. (D. Keller)