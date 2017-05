Wann haben Sie sich das letzte Mal gefürchtet? Glauben Sie an Gespenster? Nein? Dann haben Sie die tolle Aufführung von 80 Schulkindern aus dem Schulhaus Kretz verpasst! 1., 2. und 3. Klasse haben mit ihrem Theaterstück „das kleine Gespenst“ Eltern, Grosseltern, Verwandte und Bekannte für eine Stunde in ihren Bann gezogen. Viele Stunden haben sie an ihren Texten und Liedern gefeilt, ihre Ausdrucksmöglichkeiten erprobt, Requisiten zusammengesucht, Bühnenbilder aufgestellt und in der Mehrzweckhalle ihr Bestes gegeben!

Die Geschichte von Otfried Preussler aus dem Jahre 1966 erzählt vom kleinen weissen Gespenst, das auf der Burg Eulenstein lebt. Sein bester Freund ist ein Uhu namens Schuhu, mit dem es jede Nacht tiefgründige Gespräche führt. So gerne würde das kleine Gespenst auch einmal am Tag herumgeistern. Doch alle Versuche, nach der Geisterstunde noch wach zu bleiben, schlagen fehl. Eines Tages erwacht es dann tatsächlich nicht um Mitternacht, sondern mittags und erschreckt als schwarze Gestalt die Bewohner der Stadt Eulenstein. Von nun an fürchten sich alle vor dem Schwarzen Unbekannten, der auch eine Menge Unheil anrichtet. Die Geschichte endet mit einem glücklichen Ende und einem weisen Spruch der Eule Schuhu: Wer nicht hören will, der muss fühlen!

Mit viel Spielfreude haben sich die achtzig Kinder mutig und neugierig auf ihre Rollen eingelassen, das Lampenfieber überwunden und gemeinsam ein wunderschönes Gesamtwerk geschaffen. Unglaublich, wie die 7- bis 10-jährigen Kinder Erzählungen, Texte und Lieder auswendig gelernt haben. Geschickt wurden die Rollen untereinander aufgeteilt, und die Kinder standen eine volle Stunde im Dauereinsatz.

Belohnt wurden die Kinder und ihre Lehrerinnen Vera Albiez, Susanne Haller, Nora Bieri, Cornelia Allenbach, Valérie Allenspach und Katrin Girod mit grossem Applaus, einem Fotoblitzlicht-Gewitter und vielen freudigen und strahlenden Gesichtern.

Alle waren wir ganz begeistert!

Weitere Aufführungen:

Freitagabend um 18.30 Uhr Kretzhalle Erlinsbach

Samstagmorgen 10 Uhr Kretzhalle Erlinsbach