Die Hornusser von Lenzburg haben die letzten beiden Saisons mit der Spielgemeinschaft Schoren / Lenzburg über die Runden gebracht. Nun steht die Saison 2018 zur Planung vor der Tür, mit dem Jahreshöhepunkt, dem Eidgenössischen in Walkringen.



Die nächste Saison wird Lenzburg nochmals in der Spielgemeinschaft bestreiten. Der Vorstand will parallel dazu den Verein in Lenzburg wieder als eigenständige Mannschaft für die Saison 2019 aufbauen, da die Spielgemeinschaft dann ausläuft und man zu einer Fusion oder ansonsten Vereinsauflösung gezwungen wären.



Wer hat Lust, mitzuhelfen, die Hornussergesellschaft Lenzburg für die Zukunft zu stärken und den Neuanfang 2019 zu unterstützen? Ehemalige Aktivhornusser, Neuanfänger oder Nachwuchsspieler sind bei uns herzlich willkommen. Auch ein Probebesuch in unseren Trainings ist unverbindlich erwünscht.

Informiere dich auf hglenzburg.ch, wo du auch alle Kontaktadressen findest.