Herbstanlass des Handels- und Industrievereins Aarau



Zum diesjährigen Herbstanlass war der Handels- und Industrieverein Aarau bei der Hochuli AG in Kölliken eingeladen. HIVA-Präsidentin Ines Schmid Streuli (Schmid Textilrewashing AG) begrüsste die zahlreich erschienen Mitglieder. Anschliessend berichtete Monika Hochuli, Präsidentin des Verwaltungsrates, aus der Geschichte des 1902 gegründeten Familienunternehmens, das Kies, Beton und Röhren herstellt. Seit alters her gehört vorausschauendes Arbeiten zum Geschäft, denn die Verfahren, welche dem Kiesabbau vorangehen, dauern Jahrzehnte.

Nach der Einleitung führten Geschäftsführer Stefan Bürgler, Andres Bertschi (Leiter Produktion) und Urs Schmidli (Verkaufsleiter) die Gäste durch den Betrieb.

Abgebaut wird Kies, der in der Würm-Eiszeit vom Rhone-Gletscher in unsere Gegend getragen wurde. Der Kies wird gewaschen, sortiert und je nach dem zerkleinert. In einer anderen Halle wird Beton gemischt, das Herzstück dieser Maschine ist der Mischbehälter mit gewaltigen Flügeln aus Stahl. Bemerkenswert ist die Variationsbreite des Betons: Hunderte von Rezepturen garantieren für jedes Projekt die richtige Zusammensetzung, ob für die Grossbaustelle oder den privaten Abnehmer.

Tief zogen die schweren Regenwolken über den Himmel, und auf dem Zement-Silo stehend genossen die HIVA-Mitglieder die grossartige Aussicht, auch wenn der Ausblick heute nicht bis in die Alpen reichte.

Für die Herstellung von Röhren und Elementen wird nur Beton von allerhöchster Qualität eingesetzt, der in Formen aus Holz oder Metall gegossen wird. Erstaunlich ist das unter dem Namen SwissBlock hergestellte System, bei dem Betonklötze wie Lego-Steine zusammengebaut werden können.

Vor dem von der Hochuli AG offerierten Apéro bedankte sich Ines Schmid Streuli bei Monika Hochuli und ihrer Crew, welche zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen hat. Den feinen Apéro in der Lastwagen-Halle nutzten die HIVA-Mitglieder zu einem regen Gedankenaustausch.