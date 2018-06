Außergewöhnlich viele Abgeordnete des Handels- und Industrievereins Aarau waren im Juni diesen Jahres zu Gast bei Coop in Schafisheim. Bei einer kleinen Führung durch die Bäckerei wurden viele Informationen mitgenommen und zahlreiche Gedanken ausgetauscht.

Bereits zu Beginn wurde klar: Das ist kein normaler Besuch der kleinen Stadt Schafisheim. Schon die Parkplatzsuche gestaltete sich in dieser Ausnahmesituation durchaus schwierig und zeigte schnell die Dimensionen der einst größten privaten Baustelle der Schweiz. Mittlerweile ist die ehemalige Baustelle fertiggestellt und die Bäckerei sowie das Verteilzentrum endlich in Betrieb.



Das Event startete mit einer kurzen Begrüßung und einem raschen Überblick über Infrastruktur, Logistik und Produktion durch den Leiter Bereich Logistik, Domenico Repetto. Danach begann der etwa zweistündige Rundgang durch das Werk, aufgrund der erheblichen Menschenmasse wurden die Anwesenden in vier Gruppen aufgeteilt. Als eine der größten Betriebsstätten Europas besitzt die Bäckerei unzählige Holzbacköfen, die im Zuge der Zeit immer weiter automatisiert wurden, bei Logistik und Automatisierung präsentiert sie sich äußerst fortschrittlich. Zugleich bietet Coop knapp 2000 Arbeitsplätze, da zusätzliche Handarbeit in dieser Branche unabdingbar ist. Dank kompetenter Führung gelang es den HIVA-Mitarbeitern einen guten Einblick zu vermitteln und sie durch das doch etwas unübersichtliche Labyrinth aus Hallen und Treppen zu führen.



Anschließend begann die Generalversammlung, die feierlich durch die HIVA-Präsidentin Ines Schmid Streuli (Schmid Textilrewashing AG) mit einem Rückblick über das vergangene Jahr eröffnet wurde. Sie sprach in ihrem Jahresbericht von überaus interessanten und spannenden Besichtigungen des Kantonsspitals Aarau und der Hochuli AG in Kölliken sowie über die Möglichkeiten der Wasserstrahltechnik. Die Anwesenden der Generalversammlung genehmigten Budget und Rechnung und erteilten die Decharge, nachdem Nicolas Zbinden (thv AG) von der Revisionsstelle seinen Bericht vortrug. Gegen Ende der GV bedankte sich die Präsidentin nochmals bei Jörg Knecht (thv AG) für seine gute und langjährige Arbeit als Revisor, der seinen Rücktritt bekanntgab. Als Nachfolger dieses Postens wurde Daniel Kihm (thv AG) gewählt, ebenfalls einstimmig in den Vorstand gewählt wurde Philipp Bachmann (Bachmann AG Transporte Schweiz).



Abschließend hielt Roman Kuhn (Verwaltungsrat Coop) ein kurzes Schlusswort und verabschiedete alle Teilnehmer ins hauseigene Restaurant, in dem bei Speisen und Getränken noch viele Gedanken ausgetauscht wurden.