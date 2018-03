Kleine Episode auf dem Hausberg

Am zweiten Sonntag im Januar 2018 entschieden meine Partnerin und ich, auf Grund der zähen Nebelsuppe im Flachland, ein paar Sonnenstunden auf den beliebten Hausberg Weissenstein einzufangen. Die komfortable Fahrt (Wolldecken ade…) mit der neuen Gondelbahn war mystisch und bezaubernd. Auf dem Hinterweissenstein, bei Bratwurst und einem «haubeli Solothurner Domaine de Soleure Le Landeron», zogen wir die Sonnenstrahlen in uns. Auf dem Rückweg entschieden wir uns für ein "Zvieri" im Kurhaus Weissenstein. Das Glück bescherte uns, den Tisch unmittelbar beim Haupteingang zu besetzen. Auf Grund der vielen Gästen, mussten wir uns auf eine längere Bestell- und Lieferzeit einstellen. Überaschenderweise konnten wir nach gut 10 Minuten dem angespannten, jedoch netten Kellner unsere Bestellung (wohlgemerkt digitalisiert) aufgeben. Zwischenzeitlich hat ein Paar eines anderen Tisches die lange Wartezeit mit fluchtartigem Verlassen nicht dulden wollen. Nach gut 20 wartenden Minuten (ohne Getränke) gesellte sich ein netter Herr an unseren Tisch und konnte ebenfalls sofort bestellen – 1 Glas Rioja. Der Kellner teilte ihm fairerweise mit, dass er mit einer Lieferzeit von einer halben Stunde rechnen müsse (die Digitalisierung lässt grüssen…). Da wurden wir ein bisschen hellhörig, weil er uns diese wichtige Mitteilung, bestimmt ohne Absicht in seiner Stresssituation, unterschlagen hatte. Gleichzeitig bestellte ein cleverer Vater mit seinen zwei Kindern auf unsere Tischnummer, der wohlbemerkt im unteren Teil der Terrasse einen Tisch besetzte, 2 Portionen Pommes Frites für seine hungrigen Jungs. Der Kellner nahm höflich und verständlich die Bestellung auf. Nach mehr als 15 Minuten konnte der Vater an unserem Tisch die Pommes abholen. Unsere Getränke und das Glas Rioja blieben jedoch aussen vor (wahrscheinlich wartend auf der Liefertheke). Das brachte mich in Rage und fragte den Kellner, ob dies normal sei, dass die letzte Bestellung zuerst kommt. Er antwortete - wir liefern als erstes immer das Essen. Das kann doch nicht sein, dass nach 50 Minuten die letzte Bestellung ausgeliefert wird und unser Tisch nur mit dem Tischtuch bedeckt ist. Für seine Antwort verlor ich jegliches Verständnis und verliessen das Kurhaus fluchtartig Richtung Gondelbahn. Am gleichen Abend schrieb ich dem Gastrounternehmen, natürlich zur Kenntnis an die Gondelbahn, ein Mail und beschwerte mich für die lausige Bewirtung auf dem wunderbaren Kurhaus. Die Reaktionszeit des Gastrounternehmens war überraschend kurz und deren Inhalt, versehen mit einer Entschuldigung, teilweise verständlich.

Als nicht Gastrokenner ist es mir durchaus bewusst, dass ein solcher Betrieb, auf Grund der Wetterverhältnisse, sehr dynamisch sein kann. Bei vielen anderen Berghäuser wird im Aussenbereich die Selbstbedienung angewendet. Ist für mich OK. Leider erlaubt die jetzige Infrastruktur (im Innenbereich) aus meiner Sicht dies nicht zu. Für die Übergangsphase bis zur erstellten Panorama Halle ist Kreativität gefordert. Mit einem reduzierten gastronomischen Angebot und einer dazu gelieferten Erklärung, würde es von den Gästen bestimmt goutiert. Aber lässt den Kunden für 2 simple Getränke nicht 50 Miunten warten. Ich wünsche dem neuen Unternehmen Hotel Weissenstein viel Glück und Erfolg dabei.

Daniel Thüler, Zuchwil