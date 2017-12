Heidi E. Bodenmann ist kürzlich die Doktorwürde von der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich verliehen worden. Ihre Doktorarbeit wurde mit dem höchsten Prädikat (summa cum laude) ausgezeichnet und trägt den Titel «Antecedents and Consequences of Envy in the Workplace. Herzliche Gratulation!