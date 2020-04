Am Mittwoch, 29. April, feierten unsere Eltern Margrith und Werner Frei-Frey in Auenstein nach 60 Ehejahren die diamantene Hochzeit. In ihrem Eigenheim erledigen sie immer noch gemeinsam den Haushalt und pflegen mit viel Liebe ihren Garten. Wir gratulieren euch von Herzen zu diesem Jubiläum und wünschen euch noch viele schöne gemeinsame Jahre. Herzlichen Dank für alles Maggie und Hans, Rolf und Monika.