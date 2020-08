Kurt Märki, Gränichen, feiert seinen 90. Geburtstag!

Wir freuen uns, am 3. September 2020, mit dem Jubilar anzustossen auf ein abwechslungsreiches und aktives Leben, sei es in der Familie, im Geschäft oder in Vereinen.

Wir wünschen Dir weiterhin beste Gesundheit und viel Energie, um stets so unternehmungsfreudig und gesellig zu bleiben und damit wir noch oft Deinen Humor und Deine fröhliche Art geniessen dürfen.

Herzliche Gratulation und Glückwünsche

Deine grosse Familie