Vor 80 Jahren, am 27. Januar 1939 - es war übrigens ein Freitag, ist er in Zürich geboren. Am Sonntag, 27. Januar 2019 darf unser geschätzter Einwohner und Mitbürger Herr Willi Bärtschi, Wohlenschwil, mit Aufenthalt in Mellingen, seinen 80. Geburtstag feiern.

Im Namen der Bevölkerung gratulieren wir Herr Willi Bärtschi zum hohen, runden Geburtstag herzlich und wünschen ihm auf dem weiteren Lebensweg viel Freude, Zuversicht, beste Gesundheit und alles Gute.

Gemeinderat Wohlenschwil