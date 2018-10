Herbstwanderung der Kreisschule Untergäu

Die ganze Kreisschule Untergäu machte sich wieder einmal auf, die nähere Region in Augenschein und unter die Füsse zu nehmen – die Herbstwanderung stand an. Weit mussten sich die 250 Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrpersonen ja nicht von Hägendorf wegbewegen, um in eine wunderschöne Berg- und Hügellandschaft einzutauchen. Normalerweise reichen ein paar Schritte Richtung Jura. Allerdings machten sich alle von ennet dem Berg auf mit dem Ziel Schulhaus.

Es war natürlich unmöglich, so viele Jugendliche in den Regionalzug nach Olten und dann ins Läufelfingerli zu quetschen. Also starteten die 9. Klassen bereits eine Stunde früher und wanderten auch eine Stunde länger von Rümlingen über die Challhöchi bis eben zurück in heimatliche Gefilde. Die 7. und 8. Klassen fuhren zwar nur bis Läufelfingen, machten aber einen lohnenswerten Abstecher über die Belchenfluh und den Allerheiligenberg.

Die Herbstsonne bereitete kurz vor dem Wetterwechsel noch einmal einen perfekten Herbsttag. Die Wanderwege waren staubtrocken, was zwar das Gehen, nicht aber das Atmen erleichterte. Ein Husten zog sich von vorne nach hinten durch die Schar wanderlustiger Jugendlicher, die jedes Jahr wieder ein Kompliment verdient haben, wie sie wandern können. Als Belohnung waren am Ende des Ausflugs immerhin auch sämtliche Instagram-Accounts reichhaltig mit tollen Panoramabildern gefüllt.

Simon Herzig