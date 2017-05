Welt-Rotkreuz-Tag - am 8. Mai hat ein berühmter Schweizer Geburtstag: Henry Dunant, der Gründer des Roten Kreuzes.

Eine friedliche, soziale und gerechte Welt: Sein ganzes Leben lang gab Henry Dunant alles, um diese Vision in die Realität umzusetzen; trotz oder wegen kriegerischer Zeiten. Seinem Pioniergeist ist es zu verdanken, dass das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) vor rund 150 Jahren gegründet worden ist.

Dunant selber wurde am 8. Mai geboren. In Erinnerung an den Geburtstag des ideenreichen und illustren Genfers wird an diesem Tag auf der Welt der Tag des Roten Kreuzes begangen.

Für Familien und Senioren

Um das Rote Kreuz zu erfahren, braucht man jedoch nicht in die Ferne zu schweifen. Es ist auch vor Ort präsent, im Kanton Solothurn in Olten, Solothurn und Grenchen. Und hilft, wo es kann: Mit dem Rotkreuz-Notruf und der Kinderbetreuung zu Hause RoKi entlastet es Familien und verschafft Angehörigen Verschnaufpausen. Weiter kümmert es sich mit dem Besuchs- und Begleitdienst um ältere Menschen und dank den Freiwilligen vom Rotkreuz-Fahrdienst werden auch in der Mobilität eingeschränkte Menschen ins zum Arzt oder ins Spital gefahren. Das SRK Kanton Solothurn ist Teil des nationalen Roten Kreuzes sowie der internationalen Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes. 357 Personen unterstützen es mit ihrem freiwilligen Einsatz allein im Kanton Solothurn.

Flaggen, Plakate und Fähnchen

Zu Ehren von Henry Dunant wird am 8. Mai in Grenchen und Solothurn zudem via Flaggen und Plakate auf den weltweiten Einsatz des Roten Kreuzes für Menschen in Not aufmerksam gemacht.

PS: Besuchen Sie uns am 8. Mai in Solothurn. Unsere Regionalstelle in Solothurn öffnet am 8. Mai ihre Türen. Von 10 – 18 Uhr freuen wir uns über zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

