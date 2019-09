Einen Gemeinderat für alle wählen

In unserer Seniorenburg schätzen wir Heinrich Hossli als äusserst freundlichen und zuvorkommenden Nachbarn der jüngeren Generation. Er nimmt die Wünsche und Anliegen von uns Älteren gerne auf und setzt sich für mehrheitsfähige Lösungen ein. Er entsorgt u.a. den Plastikmüll aller Bewohner umweltgerecht. In verschiedenen Musikkorps ist er ein sehr begehrtes und aktives Mitglied. Er ist für uns der ideale Gemeinderatskandidat, damit die Alterspolitik in Ehrendingen vorankommt. In seiner beruflichen Tätigkeit hat er bewiesen, dass er eine grössere Verwaltungsabteilung kompetent als Chef führen und auf berechtigte Anliegen aller Generationen eingehen kann, um eine wohnliche Gemeinde zu gestalten. Sein grosses Netzwerk zu den Behörden in der Region und im Kanton, wird ihm in seiner Tätigkeit von grossem Nutzen sein. Dass er bereits heute ein Gewinn für Ehrendingen ist, hat er in der Verkehrskommission und als Mitglied des Wahlbüros unter Beweis gestellt. Wir unterstützen seine Kandidatur und hoffen auf gutes Gelingen, damit sich Heiner künftig im Gemeinderat engagieren darf.

Monique und Erich Maurer