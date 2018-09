Die diesjährige Reise führte den Handharmonika Club, Döttingen, mit Chauffeur Albert von Eurobus, am 8.9.2018 in die Innerschweiz. Genau gesagt zuerst zum Oergelibauer Edgar Ott mit Familie, samt Angestellten. Gast Aussteller, der wohl bekannteste Volksmusiker Willi Valotti in Begleitung von Andrea Ulrich von der «Wyberkapelle Valotti». Valotti stellt seine Wiederentdeckung das Cardinal Akkordeon, (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Bier) welches nach seinen Wünschen gebaut wird, speziell für die Volksmusik geeignet ist, aus Durch den Betrieb geführt wurden wir mit fachkundigen Erklärungen, vom Oergelibauer Edgar Ott. Erfunden wurde das Schwyzerörgeli in Wien. Damals mit nur einer Reihe. In der Schweiz bekannt als Langnauerli. Weiterentwickelt in Schwyz von Herrn Iten. Darum der Name Schwyzerörgeli. Der Name Schwyzerörgeli als Überbegriff, wird von allen Schwyzerörgeli Bauern benutzt und ist nicht geschützt. Wussten sie, dass ein Schwyzerörgeli aus mehr als 2000 Einzelteilen besteht, aus meistens fünf verschiedenen Hölzern und extrem vielen Details, die alle aufzuzählen würde den Ramen sprengen. Früher wartete man Jahrelang auf ein Oergeli, was in der heutigen Zeit nicht mehr geht. Bei Ott-Oergeli beträgt die längste Wartezeit etwa ein halbes Jahr, nachdem man seine ganz speziellen Wünsche angebracht hat. Standard Oergeli gibt es sofort. Nach dem obligaten Foto mit Willi Valotti links und Edgar und Heidy Ott rechts, mit viel Informativem und voller Begeisterung, ging unsere Fahrt weiter nach Einsiedeln.

Beim Mittagessen durften wir eine Ehemalige vom HCD und heutige Buchautorin Franziska Keller, welche ihre wahre Berufung in Israel und später in Einsiedeln gefunden hat, treffen. Siehe Botschaft von 8.9.2018.

Um 14.00 Uhr begann unsere Führung durch die Klosterkirche, Gymnasium und der weltberühmten Bibliothek. In der Kirche bewunderten wir das Kleid der schwarzen Madonna, welches eine Abschlussarbeit einer Modedesignerin sei. Die Madonna hat weit über 30 Kleider aus aller Welt. An grossen Festtagen trägt sie, wie zum Beispiel an Ostern, dem höchsten kath. Feiertag, immer das goldene Kleid. Die Fresken an der Decke wurden im liegen gemalt. Auf leicht feuchtem Gibs mit Naturfarben, vorwiegend aus Steinen welche fein gemalt wurden. Blau wurde aus Lapis Lazuli gewonnen, was sehr lange gedauert hat, bis man den raren Stein gefunden hat. Daher der Ausdruck «wir machen heute blau». Noch ein Zitat «halt mal die Klappe» stammt von den Mönchen die sich nach dem Gebet, von ihren Klappstühlen erheben mussten. In der Stiftsbibliothek durften wir hinter Glas, handgeschriebene Bibeln einsehen, welche auf junge Schafhaut, ganz klein geschrieben wurden, mit blossem Auge, kaum zu lesen. Noch ein Zitat aus dieses Zeit. «das geht auf keine Kuhhaut» soll von den Sünden der Menschen stammen, die der Teufel aufgeschrieben haben soll, und zu wenig Platz auf der eher kleinen Haut von Schafen fand. Die dann auf einer Kuhhaut festgehalten wurden. Diese über 1200 seltenen Unikate sind mit besonderen Verschlüssen versehen, welche immer nur kurze Zeit ausgestellt werden. Die Bücher werden im Keller des Klosters in der neu erstellten Kompaktusanlage im Büchermagazin, sicher verwahrt. Die sehr imposante Bibliothek umfasst 230’000 gedruckte Bücher aus den 16 -20 Jahrhundert, alle mit Ledereinband.

Mit dem Hinweis, dass die Mönche um halb Fünf im Chor der Klosterkirche beten und anschliessend in einer kleinen Prozession zur Madonna gehen, wurden wir zur in eine eineinhalbstündige Spazierpause entlassen. Den eindrücklichen Gesang der Mönche in der Klosterkirche verpassten wir natürlich nicht.

Edgar und Heidy Ott, mit Familien, Willi Valotti, Andrea Ulrich und Franziska Keller, boten viel Gesprächsstoff auf der zügigen Heimreise. Für jeden etwas dabei. Das einzigartige tolle Wetter, nicht zu vergessen! Herzlichen Dank allen Beteiligten.