Das Leben im Oltner Chinderhort Neumatt steht in der ersten Ferienwoche ganz im Zeichen von Harry Pottter. Das Haus an der Dornacherstrasse ist entsprechend dekoriert. Ein Höhepunkt wird das Quidditch-Tournier vom Freitag, 12. Juli, ab 16 Uhr, beim Frohheimschulhaus sein. Im Vorfeld wurde schon mal zusammen mit einem Kenner der Sportart trainiert: Patrick Bütikofer, Mitglied des schweizerischen Quidditchverbandes, führte die Hortkinder in die Sportart ein.