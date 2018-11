Der diesjährige Handarbeitsverkauf fand an einem Wochenende im November statt und lockte mit einem breiten Sortiment an Strick- und Nähwaren viele Besucher an. Handarbeiten wie Stricksocken, Kindermützen mit lustigen Motiven, Babyfinklis, moderne Schals, genähte Küchenschürzen oder Kissen und vieles mehr wurde zum Kauf angeboten. Der Erlös ist für karitative Organisationen bestimmt. Vor kurzem wurden 50 Paar Socken an die Gassenküche Solothurn geliefert. Auch an das Sozialwerk von Pfarrer Sieber sind in diesem Jahr drei Pakete mit Waren verschickt worden.

Die Gruppe trifft sich jeweils am ersten Dienstag im Monat um 13:45 Uhr im Pfarreiheim Baschi. „Um die 15 Frauen nehmen teil und es sind immer sehr gemütliche und gesellige Nachmittage“, so Elisabeth Oppliger, und weiter: „Interessierte sind immer herzlich willkommen!“.