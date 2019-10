Die 45. Austragung, die am Samstag über die Bühne gehen wird, verspricht ein grosses Stelldichein von nationaler und lokaler Laufprominenz. Das OK Hallwilerseelauf ist gut gerüstet und hat sich zum Ziel gesetzt, den Sportlerinnen und Sportlern ein Lauferlebnis erster Güte zu bescheren. Die grosse Attraktion wird wiederum die Schlosspassage am nördlichen Seeende sein.

Konsultiert man den Wetterbericht, so soll es am Samstag mit 21 Grad einen für den Laufsport idealen, sonnigen Herbsttag geben. In verschiedenen Kategorien vom Erlebnislauf über die Schülerläufe, dem 10km Lauf mit Start beim Schloss Hallwyl sowie dem Hauptlauf, dem Halbmarathon, haben die Läuferinnen und Läufer die Möglichkeit, an den Start zu gehen.

Rund 7000 Laufbegeisterte sind gemeldet

Bei den Männern machen wohl die afrikanischen Läufer den Sieg unter sich aus. Favorit ist der letztjährige Sieger Alemayehu Wodajo (Äthiopien). Der Laufcrack aus Schweizer Sicht ist Fabian Kuert aus Langenthal, der im 10km Lauf startet. Bei den Damen ist die letztjährige Siegerin, Geletu Israel aus Äthiopien, die "femme à battre". Gefordert wird sie von der letztjährigen Dritten Nicole Fichter aus Uster.

Gemeldet über alle Distanzen sind rund 7000 Läuferinnen und Läufer. Davon werden sich ca. 3500 am Hauptlauf beteiligen.

Auch am Start sind die beiden Jubilaren Beat Bucher, Hitzkirch und Peter Ramseier, Rheinfelden. Sie feiern die 45. Seeumrundung!

Nur zu Fuss ins Zielgelände

Wenn Aktive und Fans das wunderschöne Beinwil am See in Beschlag nehmen, so herrscht für einen Tag Ausnahmezustand im seetaler Dorf. Wer ohne Probleme nach Beinwil reisen will, tut gut daran, am Lauftag die öffentlichen Verkehrsmittel oder den Postauto Shuttle ab Reinach zu benützen. Die Zufahrt zum Strandbad ist geperrt. Das Zielgelände ist also nur zu Fuss erreichbar. Trotz grossem Stelldichein und Gedränge im Start- und Zielbereich sind sich alle Läuferinnen und Läufer einig: "Der Hallwilerseelauf ist und bleibt ein unvergessliches Naturerlebnis um den schönen Hallwilersee!"

Facts zum Lauf:

Hallwilerseelauf

Der Zeitplan vom Samstag

Ab 09.15 Uhr: Start des Erlebnislaufs beim Strandbad

Ab 09.30 Uhr: Start der Schülerläufe beim STrandbad

Ab 11.45 Uhr: Start des 10km Laufs in acht Blöcken beim Schloss Hallwyl

Ab 12.10 Uhr: Eintreffen der ersten 10km Läufer beim Strandbad

Ab 13.35 Uhr: Start des Halbmarathons in 10 Blöcken im Beinwiler Dorfzentrum

14.00 Uhr: Siegerehrung 10km Lauf beim STrandbad

Ab 14.35 Uhr: Eintreffen der ersten Läufer beim Strandbad

16.00 Uhr: Siegerehrung Halbmarathon beim Strandbad