Hallooween sooft..... in Untersiggenthal

Halloween am Oberrütiweg in Untersiggenthal

Sogenannt « alteingesessene « am Oberrütiweg in Untersiggenthal haben nicht nur damit gerechnet, sondern in zwiespältiger Erwartung dem frühen Abend von Halloween 2019 entgegengesehen. Und so kam es denn auch wie traditionell bereits seit einigen Jahren. Nach dem Eindunkeln begann ein emsiges Treiben von kleinen furchterregenden, jedoch zum Teil auch recht lustigen Kobolden. Flüsternd und raschelnd fand man zusammen und mit einigen erwachsenen Musikanten formierten sich die Gestalten zur uneinnehmbaren verschworenen Gesellschaft.

Schon bald wurde jedoch klar, dass die Kobolde nur gutes im Schilde führten. Von Tür zu Tür bewegte sich die Gruppe und überraschte die Bewohner mit sphärischem Gesang begleitet von Flöten - und Geigenspiel.

Dann kam jedoch die ultimative Ansprache an die Besuchten - Süsses, oder Saures – und erwartungsvoll wurden den Bewohnern leere Beutel zum füllen entgegengestreckt.

Interessant war einmal mehr der Ideenreichtum mit welchem sich die grossen und die Kleinen ungemein attraktiv verkleidet, geschminkt und aufgeführt haben.

Ja, so sind alle schadlos auf ihre Kosten gekommen und Halloween 2019 ist bereits wieder Geschichte. Die Bewohner des Oberrütiweges in Untersiggenthal sind eine verschworene Gesellschaft und werden diesen auf diese Art durchgeführten schönen Brauch sicher auch weiterhin pflegen. Besten Dank allen, welche sich als Besucher, oder Besuchte daran beteiligt haben. r.müller