GV der IG Fasnacht Kestenholz / des FAKO unter dem Fasnchts-Motto: „Saloon 4703 – chli chlöpfe muess es…!“

Am letzten Freitag fand der traditionelle Hilari-Hock des FAKO (Fasnachtskomitees Kestenholz), sowie die GV der „IG Fasnacht Kestenholz“ im FC Clubhaus statt.

Die Präsidentin durfte eine Rekordanzahl von Fasnächtler begrüssen. Erfreulicherweise alle dem Motto entsprechend als Cowgirls bzw. -boys, IndianerInnen, etc. - es war eine wahre Freude…!

Ganz speziell begrüsst wurden Dorli und Charles Ingold sen., und Ehren-Präsident Hugo Sorg, welcher uns wieder mit seinen historischen grossen Holz-Fasnachts-Bücher beglückte. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Hugo, für die in alter Schrift festgehaltene und immer wieder frisch aktualisierte Fasnachts-Biographie von Kestenholz.

Mit gewohnt originellen Worten, trägt die Präsidentin Regi Hoffmann ihren Jahresbericht vor. Speziell erwähnte sie die tolle Arbeit und der Einsatz des Deko-Teams, der Schnitzelbank-Gruppe „Rätschhose“ unter der Leitung von Adi Wiemann, der Gugge, sowie der Risotto-Crew unter Sigi Ingold-Raemy, dem ganzen FAKO und allen anderen fleissigen Helfer.

In gewohnt schneller Manier wurden die ordentlichen Traktanden der GV abgearbeitet. Unter dem Traktandum Verschiedenes folgt die Vorstellung des Fasnachts-Programm's 2019, welches auch in Form des „Wegweiser’s“ an alle Kestenholzer - und neu auch Niederbuchsiter - Haushalte verteilt wird.

Auch das Erscheinungsbild des Dorfes ist bereit für die kommende Fasnacht: Der „Cheschti“Kreisel ist jedenfalls wieder ein „Kreisel-Fasnächtler“. Auch die drei Dorfeingänge und das Schulhaus sind bereits im fasnächtlichen Kleid.

Die Präsidentin macht auf die wichtigsten Termine aufmerksam: Am schmutzigen Donnerstag 04.00h startet die Chesslete und danach läufts rund - zuerst bei Mehlsuppe, Brunch und fliessendem Übergang zum „Chessler-Treff“, welcher traditionell immer über Mittag in der MZH stattfindet. Dieser fasnächtliche, „nach-der-Chesslete-Anlass“ wird vom FAKO durchgeführt - ab 11.45h werden Risotto, Grilladen, Hot-Dog, Berliner, feine Kaffi und natürlich jede Menge Stimmung zu geniessen sein.

Der Vorstand setzt sich aktuell aus folgenden Personen zusammen:

Präsidentin: Regula Hoffmann, PR + Aktuarin: Susanne V.Raemy Ingold, Kasse: Jacqueline Gerber, Deko: Anita Kaufmann, Margot Probst und Thomas Sorg (+Foto’s), Vertreter Musikgesellschaft: Reto Bürgi, Fussballclub: Megi Taschler, 12er-Club: Markus Aeschlimann, Gugge: vakant, Rätschhose: Adrian Wiemann, Chessler-Treff: David Ingold und Ehrenpräsident: Hugo Sorg

Die Präsidentin dankte zum Schluss allen Helfern, welche in irgendeiner Form mithelfen diese schöne und wichtige Tradition in Kestenholz aufrecht zu erhalten, und damit auch die Fasnacht 2019 wieder zu einem tollen und gemütlichen Erlebnis machen. In diesem Sinn erinnert sie nochmal an das Motto: „Saloon 4703 – chli chlöpfe muess es…!“ - und freut sich an den Anlässen auf viel Western-Feeling…!

Der GV-/ Hilari-Abend wurde mit dem traditionellen Raclette-Essen, feinem „Flüssigen“, guten Gesprächen, Musik, und viel guter Laune bis in die frühen Morgenstunden genossen.

Bericht von: su.v.raemy ingold