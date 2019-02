Mit einem ökumenischen Gottesdienst mit dem Thema Mut begann der Abend der Generalversammlung des Kirchenchors. Es wurden Lieder aus dem letzten Vereinsjahr gesungen. Anschliessend begaben sich die Chormitglieder und die Gäste ins Restaurant Chärne, wo nach den Begrüssungsworten ein feines Nachtessen serviert wurde.

Gestärkt wurde zum geschäftlichen Teil der Generalversammlung gestartet. Nach der Wahl des Stimmenzählers, wurde das Protokoll genehmigt und verdankt, die Jahresrechnung genehmigt und der Kassier und die Revisoren entlastet und deren Arbeit gewürdigt.

Die Präsidentin zeigte für den Jahresrückblick eine, von unserem Dirigenten zusammengestellte, Präsentation. In Gedanken konnten wir die Highlights des Jahres: die Vereinsreise nach Wien, Adventskonzert mit der Musikgesellschaft und die Ryba-Messe im Mitternachtsgottesdienst nochmals erleben.

Das Jahresprogramm 2019 wird auch wieder einige besondere Herausforderungen und Erlebnisse für den Chor bereithalten. An Karfreitag wird die Johannespassion von Hermann Schröder gesungen. An Pfingsten steht ein Projekt mit dem ganzen Pastoralraum an und im Oktober werden wir wieder ein Kaffeehauskonzert veranstalten. Falls Sie Lust haben am einen oder anderen Projekt mitzuwirken, sind Sie herzlich willkommen. Seien Sie mutig.

Der ganze Vorstand stellte sich erneut zur Verfügung und wurde mit Applaus wiedergewählt. Wir sind froh, dass unser Chor weiterhin durch einen engagierten Vorstand geführt wird.

Auch dieses Jahr durften wir 2 Mitglieder für ihr langjähriges Mitsingen im Chor ehren. Vreni von Felten wurde für 30 Jahre und Maya Portmann für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Wie alle Mitglieder, die 20 Jahre im Verein sind, wurde Maya Portmann auch zum Ehrenmitglied ernannt.

Nach Grussworten und Danksagung wurde die Versammlung geschlossen und bei Dessert, Kaffee und unterhaltsamen Gesprächen liessen wir den Abend ausklingen.

Unsere nächsten Auftritte:

März Willkommensgottesdienst für unseren Pastoralassitenten Mathias Walther April Palmsonntag April Karfreitag (Johannespassion) April Osternachtfeier April Erstkommunion

Weitere Informationen unter www.kirchenchor-winznau.ch

Astrid Geering