GV des Jodlerklub Bärgbrünnli Grenchen

An der Generalversammlung wird jeweils auf das vergangene Klub Jahr zurückgeschaut und das neue geplant. So auch im Jodlerklub Bärgbrünnli. Der Präsident Peter Aerni kann von «Gfreutem», aber auch Traurigem berichten. Zum Traurigen gehört, dass wir Abschied nehmen mussten von unserem treuen Ehrenmitglied Hans Loepfe. Ihm wird mit einer stillen Minute gedacht. Traurig stimmt auch der Klubaustritt aus gesundheitlichen Gründen von den drei verdienten, Sängern und Ehrenmitgliedern Fritz Hauser, Heinz Zedi und Peter Fochi. Herzlichen Dank für die langjährige Klubtreue und eurem Einsatz. Auch aus gesundheitlichen Gründen hat unsere sehr kompetente und beliebte Dirigentin Claudia Fabregas demissioniert. Mit viel Einfühlungsvermögen hat sie mit uns während vier Jahren die schönen Jodellieder nicht nur einstudiert, sondern viel Wert auf die Gestaltung und Aussprache gelegt. Einen gleichwertigen Ersatz zu finden, wird nicht ganz einfach sein. Herzlichen Dank Claudia.

Aber auch von viel «Gfreutem» weiss der Präsident zu berichten. Dank guten Auftritten konnte sich unsere Klubkasse von vorher weniger guten Jahren erholen. Dies auch dank der bei schönem Wetter durchgeführten Bärgchilbi und den gut besuchten Jodler Abenden im Zwinglihaus.

Sehr erfreulich ist auch, dass wir die drei Neumitglieder aufnehmen können: Oliver Gardi, Marc Lippuner und Stephan Diggelmann. Unter dem Jahr konnte auch die Jodlerin Nadja Lanz als Neumitglied gewählt werden.

Im neuen Jahr steht nebst Bärgchilbi am 8. und 9. August und Jodlerabend am 21. November der Besuch des Eidgenössischen Jodlerfestes vom 26. -28. Juni in Basel auf dem Programm. Dies sofern die Dirigentenfrage bis dann befriedigend gelöst werden kann. Auch eine Jodlerreise steht auf dem Programm und soll den Zusammenhalt wieder stärken.