GV der CVP Schönenwerd stand unter dem Titel von Neuigkeiten

Generalversammlung der CVP Schönenwerd mit einigen Neuigkeiten

bk - An der Jahresversammlung der CVP Schönenwerd vom 23.10.2020 hielten einige Neuigkeiten Einzug. Die erste Neuerung war die Örtlichkeit. Um die nötige Abstands­regelung sicherzustellen, fand die Ortsparteiversammlung erstmals im überdimensionierten Casino-Saal in Schönen­werd statt. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte waren auch sämtliche Teilnehmer «maskiert». Der guten Stimmung haben diese Umstände allerdings nichts abgetan. Neben der Abhand­lung der ordentlichen Traktanden durch den Ortsparteipräsidenten Daniel Mertenat stand das Traktandum Personelles auf dem Programm. Dazu hatte der Vorstand einige Neuig­keiten auf Lager. Für die Wahlen des Gemeinderates 2021 stellen sich gleich drei neue Kandidaten zur Verfügung. Es sind dies Mirjam Bucher-Märki, Peter Walser und Domenico de Vito. Der Vereins-präsident Daniel Mertenat stellt sich ebenfalls für die Wahl als Gemeinderat zur Ver­fü­gung, erstmals auch als Kandidat für die anstehenden Kantonsratswahlen. Die Versammlung nomi­nierte alle Kandidaten mit grossem Applaus. Zudem durfte als Novum die CVP-Kantonal­partei­präsidentin und Regierungsratskandidatin Sandra Kolly-Altermatt an einer GV begrüsst werden. Sie orien­tier­te in ihrem Referat über den Stand der Namens­erneuerung: «Die CVP soll neu die Mitte heissen». Zum Abschluss motivierten Sandra Kolly-Altermatt und Daniel Mertenat die Teilnehmer, ihre politischen Rechte wahrzunehmen und ihre Wahlzettel neu «mittig» einzuwerfen.