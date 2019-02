Die Initianten der Windischer MarriageWeek sind überzeugt, dass eine glückliche Ehe nicht nur Glücksache ist. Sie bieten deshalb bereits zum dritten Mal «Service-Angebote» für Paare an, die ihrer Ehe etwas Gutes tun wollen.

Im Durchschnitt geben Paare in der Schweiz für ihre Hochzeit 25'000 Franken aus. «Viele investieren ausserdem sehr viel Zeit in die Vorbereitungen, damit möglichst alles perfekt wird», so Pfarrer Ruedi Stähli. Umso mehr beschäftigt ihn, dass nach der Hochzeit oft verhältnismässig wenig Zeit und Geld in die Ehe investiert wird. Zusammen mit weiteren Leuten aus der Evangelisch-methodistischen Kirche Windisch initiierte er deshalb vor zwei Jahren die «MarriageWeek». «Wir vergleichen die Ehe gerne mit einem Auto: Beides braucht einen regelmässigen Service, damit es gut läuft. Die MarriageWeek bietet quasi einmal pro Jahr solche 'Ehe-Serviceangebote'», sagt Mitorganisator Urs Staub. Ihn motiviere es zu sehen, wie Paare die Angebote schätzen. In den vergangenen Jahren hat er jeweils die Tapasteller serviert. Diesmal ist Staub, der als Physiker am PSI arbeitet, zusammen mit seiner Frau als Referent engagiert. Ursula Staub, Erwachsenenbildnerin und Seelsorgerin betont: «Die zwei Impulse über Respekt und Wohlwollen sind lebensnah und alltagserprobt. Sie dienen als Gesprächsanregungen für die Zeit zwischen den leckeren Tapas und der köstlichen Dessertvariation am Paarabend in der Bossartschüür Windisch». Für Paare, die gerne in der Natur unterwegs sind, gibt es anfangs Woche einen Abendspaziergang mit anschliessendem Hüttenzauber in der Endinger Waldhütte. «Weil es für manche einfacher ist, unterwegs miteinander ins Gespräch zu kommen als wenn man sich an einem Tisch gegenübersitzt», sagt Ruedi Stähli. Im Gottesdienst am Sonntag unter dem Titel «Intitmität in der Ehe» geht es schliesslich um ein Thema, über das kaum gepredigt wird. «Dabei kommt Sexualität in der Bibel häufig vor», so Pfarrer Stähli. Ihn ärgere, dass die Kirchen und der christliche Glaube immer noch oft als lustfeindlich angesehen würden. «Dabei beschreibt die Bibel Sex als etwas schönes, verbindendes und grundlegendes für die Ehe. Aber gerade deshalb kann Sex (oder der fehlende Sex) in der Beziehung auch schwierig werden. Gibt es also am 24. Februar Sextipps vom Pfarrer? Stähli lacht und winkt ab. «Nein nein, davon gibt es ja in Bücher und Zeitschriften schon mehr als genug. Wir möchten im Gottesdienst das Thema Intimität weiter fassen und einfach ermutigen, sich wieder neu aufeinander einzulassen.»