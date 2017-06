Nach dem Erfolg in Winterthur überzeugten die Junioren des Karate-Club Wohlen in Ilanz erneut. Innerhalb Wochenfrist wurden die guten Leistungen mit vier der neun möglichen Podestränge belohnt.

Der letztmals in dieser Form durchgeführte und somit im Bereich der Wettkampfkategorien unter Veränderung stehende Kolibri-Cup kam in Ilanz zur 31-sten Austragung. Wie in den letzten gut 15 Jahren trafen sich zahlreiche junge Karatekas unter 16 Jahren aus diversen Clubs und Schulen und massen sich in den Disziplinen Kata und Klicker mit ihrer Konkurrenz. Der Karate-Club Wohlen, der in all den Jahren mit seiner grossen Nachwuchsabteilung immer wieder beachtliche Erfolge feiern konnte, vormochte auch bei dieser Austragung vier Podestränge verzeichnen.

Marlon Seonbuchner holt Silber

Auf drei Grössenkategorien teilten sich die insgesamt 18 motivierten Wohler Karatekas auf, wovon einige zum ersten Mal in ein Wettkampfgeschehen eingreifen durften. Im Turniermodus, bei dem in allen Kategorien die Summe der gesammelten Punkte aus zwei Kata-Durchgängen (Formenlaufen) und den Siegen im Klicker-Kämpfen zählten, vormochten bei den Kleinsten die Wohler mit ihrer Konkurrenz nicht ganz mithalten. Trotz guten Leistungen in den Kata-Durchgängen schieden die fünf Wohler in den Kämpfen nach «Non-Kontakt»-System leider früh aus. Als bester Wohler klassierte sich im Gesamtklassement Cédric Küchler auf dem guten 7. Rang gefolgt von dem Newcomer Nick Isler (8.), Nik Norsky (9.) und Yannick Kückler (11.). Den 12. Rang festigte sich Sascha Hoffman.

Besser lief es in der Kategorie der Mittelgrossen, wo sechs Karatekas vom Karate-Club Wohlen mitmischten. Mit dem Sieg, aus dem sieben Tage zuvor stattgefundenen Winti-Cup im Rucksack, bot Marlon Seonbuchner zwei tolle Kata-Durchgänge und sammelte mit seinen Siegen im Kämpfen wertvolle Punkte, die ihm den erfreulichen silbernen Podestplatz einbrachten. Knapp am Podest vorbei klassierte sich einmal mehr Sandro Kuster. Der nach den Kata-Durchgängen noch auf Medaillenkurs befindende Karateka vergab beim Kämpfen wertvolle Punkte und musste sich leider in der Schlussabrechnung mit dem 4. Rang abfinden. Teodora Utjesanovic folgte ihm mit einer ansprechenden Leistung auf dem 5. Rang. Abina Thayalan als siebte, Aryan Thayalan auf dem zehnten und Giosua Derungs auf dem zwölften Rang rundeten die gute Wohler-Teamleistung in dieser Kategorie auf.

Dreifachsieg in der Katergorie «Gross»

Sieben Wohler Kararatekas vermochten sich in der Kategorie «Gross» ins Szene setzen. Bereits nach den Kata-Durchgängen konnte man sich gute Hoffnungen auf einen erfolgreichen Abschluss in dieser Kategorie machen, starteten mit Max Norsky und Bryan Pellegrino zwei erfahrenere Karatekas, die immer wieder für gute Platzierungen sorgen können. Ihre Favoritenrolle bestätigten sie dann auch in ihren Kämpfen, zogen ohne Punktverlust ins Finale ein und mussten dort den Sieg unter sich ausmachen. Der 13jährige Norsky behielt die Oberhand und gewann diese Kategorie vor Pellegrino. Mit einer exzellenten Leistung trumpfte Joelle Rönnert bei ihrem Wettkampf-Debüt auf, zeigte sie im Kata eine solide Leistung und gab sich im Kampf knapp nur gegen einen seiner Teamkollegen geschlagen. Sie komplettierte den Dreifacherfolg in dieser Kategorie und durfte sich somit über ihre tolle Bronzeplatzierung freuen. Im Weiteren klassierte sich Arun Thiruthabandran auf dem fünften, Luka Oljaca auf dem sechsten und Nico Keusch auf dem siebten Rang. Als Zehnter klassierte sich Kai Kuhn womit sich das Glanzresultat von sieben Wohlern unter den ersten Zehn zeigen konnte. Mit dieser erfreulichen Teamleistung darf man sicher auf eine spannende und erfolgreiche Wettkampfzukunft hoffen.