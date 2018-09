Am AEK-Heso-Messestand werden Besucher inspiriert für den Weg in eine ökologische und nachhaltige Energiezukunft. Wer mit etwas Glück den Hauptgewinn des Wettbewerbs nach Hause nimmt – dem wird definitiv ein Licht aufgehen. Natürlich sollten die Besucher auch das sauglatte Selfie nicht verpassen.

Seit bald 125 Jahren ist die AEK eine verlässliche Partnerin am Jurasüdfuss, sei es als Energieversorgerin, Arbeitgeberin, Ausbildnerin, Steuerzahlerin oder Auftraggeberin. Sie engagiert sich für die Gesellschaft in der Region und hilft ihren Kunden auf erneuerbare Energieträger umzusteigen sowie Energieeffizienz-Projekte umzusetzen. Besucher können sich dieses Jahr am Messestand der AEK inspirieren lassen für den Weg in eine ökologisch und nachhaltige Energiezukunft.

Einen Blick hinter die Kulissen werfen

Wollten Sie schon immer mal erleben, wie Energie aus erneuerbaren Quellen entsteht? Einen Blick hinter die Kulissen eines Wasserkraftwerks, einer Pelletproduktion oder der Heizzentrale eines Wärmeverbundes werfen? Die AEK hat drei besondere Angebote, welche bei Interesse direkt am Stand gebucht werden können.

Sauglattes Selfie

Das spAEKli ist ja schon berühmt-berüchtigt: Nicht immer erfolgreich beim Rennen aber dafür umso beliebter beim Publikum. Posieren mit spAEKli vor dem Fotoautomaten und ein sauglattes Selfie als Erinnerung mit nach Hause nehmen – das darf natürlich auch nicht fehlen.

Die AEK freut sich auf viele Begegnungen an ihrem HESO-Stand in der Rythalle.