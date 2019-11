Grüne für schnelle Sanierung der Hallenbaddecke

Nachdem die Sanierung der Hallenbaddecke bereits einmal vorschoben wurde, sollte der Kredit nun unbedingt gesprochen werden. Eine nochmalige Verzögerung hätte zur Folge, dass das Hallenbad eine weitere Wintersaison geschlossen wäre. Dann müssten nicht nur gute Mitarbeiter entlassen werden, es wäre auch mit einer Abwanderung von Badegästen zu rechnen und die Schulen müssten einen weiteren Winter mit einem Notprogramm überstehen.

Der Kredit für das Erscheinungsbild Landstrasse fällt auf eine gemischte Beurteilung: Die Fortsetzung der Planung d.h. die Ausarbeitung eines Sondernutzungsplans wird zwar als sinnvoll angesehen, aber der Zeitpunkt für dieses Geschäft ist in der Fraktion umstritten. Mitten in der Anhörung zum OASE-Projekt würde damit ein falsches Signal gesendet. Bevor die Landstrasse „verkehrstauglich“ umgestaltet wird, muss der Verkehr „siedlungsverträglich“ gemacht werden, das heisst, er muss - wie in Baden - reduziert werden. Mit einem Autobahnzubringer via Martinsbergtunnel wäre dies sicher nicht der Fall; eine weitere Verkehrszunahme wäre die Folge.