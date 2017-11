In der chinesischen Kultur stellt die Geburtstagsfeier eines Sifu

(Meister) eine goldene Markierung eines jeden Kalenders dar.

Für Grossmeister Martin Sewer, 8. Dan Hung Gar Kung Fu, kam

dieses goldene Datum vergangenen Samstag, am 18. November.

Wie es die Tradition wünscht, sollen alle am Glück ihres Meisters

teilhaben und so fanden sich über 150 Gäste im Crowne Plaza

Hotel in Zürich ein, um diesen bedeutenden Tag ihres Lehrers

anlässlich des Mega Events der Kung Fu Schule Martin Sewer zu zelebrieren. Zu den namhaften eingeladenen Grössen

zählten dieses Jahr Grossmeister Damian Mohler aus Basel und

Grossmeister Alexander Czech aus Neu Ulm (DE).

Unterrichtsdemonstrationen der Grossmeister und auch des

Gastgebers, Grossmeister Martin Sewer, dem Nachfolger von

Grossmeister Chiu Chi Ling, 10. Dan Hung Gar Kung Fu, und

Stiloberhaupt, läuteten den ereignisreichen Tag auf eine

inspirierende Weise ein und machten schon früh Appetit auf

mehr.

Der Auftakt des Abendprogramms wurde vom eindrücklichen

Löwentanz, der exklusiv den traditionellen Kung Fu Schulen

vorbehalten ist, begangen. Es folgten nebst dem exquisiten

dreigängigen Menu verschiedene traditionelle Zeremonien,

in denen ein Löwe zum “Leben” erweckt wurde, wie es im

Hung Gar Kung Fu üblich ist. Weiter wurde die Glücksgeld

(Lei Si) Zeremonie durchgefüht, in der das Geld zur

Unterstützung seines Sifu überreicht wird. Grossmeister

Martin Sewer wid, wie er es in den vergangenen Jahren zur

Tradition machte, den Gesamtbetrag verdoppeln und

wohltätigen Zwecken zukommen lassen.

Abgerundet wurde der Abend mit verschiedenen Ehrungen

von Schülern, die während des vergangenen Jahres

ausserordenliche Leistungen zu Tage gefördert hatten. Für

ihren aussergewöhnlichen Einsatz geehrt wurden die Schüler

des Jahres, die neuen Schiedsrichter und die Hilfsinstruktoren

der jeweiligen Filialen. Auch liess es sich Grossmeister Damian

Mohler nicht nehmen einen Ausschnitt seiner Kunst darzubieten.

Den Schlusspunkt setzten die Instruktoren, zu denen Pascal

Plüss, 3. Dan Hung Gar Kung Fu und Schulleiter aus Aarau, zählt,

und Schwarzgurte der Kung Fu Schule Martin Sewer, die

mit der Black Belt-Show (Schwarzgurt-Show) ihren

Lehrer beehrten und ihm für alles, was er ihnen im vergangenen

Jahr vermittelt hatte, ohne Worte ihren Dank aussprachen.

Den Abschluss vollführte Grossmeister Martin Sewer, indem er sich den Fragen der Gäste stellte und seinen Schülern

die Bewahrung der Traditionen und des Respektes genenüber

den Vorfahren, den Ältern und auch untereinander, auf ihren

Weg mitgab.