(mgt) Zum jährlich wiederkehrenden Adventskonzert pflegt die Choralschola Möhlin zusammen mit einem Frauenchor aufzutreten. In der Kirche St. Agatha in Zeiningen vermochte das Ensemble unter der Leitung von Matthias Heep einmal mehr das Publikum zu überzeugen. Das abwechslungsreiche Konzert brachte Kurzweil auch mit unterschiedlichen Zusammensetzungen – vom Gesamtchor über Frauenchor und Männerchor bis zu solistischen Momenten – und spannte sowohl einen Bogen vom einstimmigen bis zum sechsstimmigen Chorwerk als auch einen Bogen vom Mittelalter bis zur Moderne. In allen Teilen fand sich das Ensemble bravourös zurecht und vermittelte auch rhythmisch und tonal klippenreiche Sequenzen mit überzeugender Selbstverständlichkeit – dies nicht zuletzt zur Genugtuung des Dirigenten Matthias Heep, dem bei dieser Gelegenheit die Einrichtung von Sultzbergers Hohem Liede Salomos eigens für dieses Ensemble zu einer gelungenen Aufführung gedieh. Für die Begleitung durch das Konzert waren zwei Instrumentalistinnen zuständig, Priska Weibel, Theorbe und Gitarre, und Masako Art, Harfe. Mit einfühlsam gewählten Werken verstanden die beiden Künstlerinnen während der Atempausen für den Chor ihre eigenen Akzente zu setzen, bevor Felicitas Kukucks filigrane Weihnachtsgeschichte in Liedern erklang. Der Schlusschoral «Da wollen wir all danken dir» mündet in Jubel aus - mit der Wiederholung durfte sich der Gesamtchor für den wohlverdienten Applaus des Publikums bedanken.