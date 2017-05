Grenchner Uhrenfabrik Breitling verkauft

1979 kaufte sich der Pilot Ernest Schneider die Marke Breitling, welche historisch stark mit der Luftfahrt verbunden ist und bezeichnet sich als offiziellen Lieferanten der Luftfahrt.

Bereits im Jahr 1884 wurde von Léon Breitling in Saint-Imier im Berner Jura gegründet. Danach folgte auch schon bereits der Umzug in der Stadt La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg. bevor der offizielle Hauptsitz in Grenchen verlegt wurde. Trotzdem werden noch einige Uhren in La Chaux-de-Fonds gefertigt.

Bereits im November 2016 haben viele Leute schon darüber spekuliert, ob nun die Marke Breitling zum Verkauf angeboten wird oder nicht. Ist nun doch etwas an dem Gerücht wahr oder doch nicht?

Nun ist es offiziell! Die Firma Breitling, welche ihren Sitz in Grenchen hat, soll gegen Ende Juni im Jahr 2017 verkauft werden. Der nun jetzige Besitzer der Firma Breitling heisst Alexander Dibelius. Der britische Finanzinvestor und ehemalige Sunrise-Besitzer CVC schnappt sich den bisher eigenständigen Uhrenhersteller Breitling aus Grenchen, welchem der Anteil von 80% übergeben wird. Ausserdem bleiben auch dem ehemaligen Besitzer Théodore Schneider 20% von den Anteilen übrig. Laut Schätzungen erwirtschaftet der Uhrenhersteller einen jährlichen Umsatz von über 400 Millionen Franken.

Warum hat Théodore Schneider denn die Firma wirklich verkauft? Zum Verkauf nun haben ihn wohl einerseits familiäre Gründe bewogen. So sollen zwei Schwestern den Wunsch haben, sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen.

Der zukünftige Besitzer der Firma möchte die Digitalisierung der Marketing-Vertriebskanäle erweitern. Zudem soll Breitling in den alten sowie neuen Regionen vergrössert werden. Alexander Dibelius ist bereits Investor der Parfümeriekette Douglas, war eine Zeit lang Finanzinvestor der Formel 1 Gesellschaft und brachte 2015 den Telekomanbieter Sunrise an die Börse. Schneider ist der festen Überzeugung, dass der CVC-Chef der richtige Partner ist, um Breitling auf eine höhere Ebene der Modernität zu heben. Ebenso ist auch Diblous über ein grosses Wachstumspotential der Firma überzeugt.

Beitrag von Nadine, Natasa und Lea.

