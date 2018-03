Herzliche Gratulation zum 90. Geburtstag

Am 4. April 2018 dürfen wir gleich zu zwei runden Geburtstagen gratulieren. Max Wilhelm, Sandgasse 41 sowie Hans-Peter Baumann, Tunaupark 9, 5734 Reinach dürfen bei bester Gesundheit den 90. Geburtstag feiern. Der Gemeinderat sowie die Bevölkerung gratulieren Herr Wilhelm und Herr Baumann ganz herzlich und wünschen viele schöne und frohe Stunden im neuen Lebensjahr



Martha Bertschi, Untere Lenzstrasse 36, 5734 Reinach darf am 24. April 2018 ebenfalls ihr 90. Wiegenfest feiern. Auch ihr gratuliert der Gemeinderat sowie die Bevölkerung von Reinach recht herzlich und wünscht ihr viel Glück und Gesundheit im neuen Lebensjahr.



Herzliche Gratulation zum 91. Geburtstag

Am 23. April 2018 darf Erika Köhler, Rosenweg 2, 5734 Reinach jubilieren. Der Gemeinderat und die Bevölkerung gratulieren ihr ganz herzlich zum 91. Geburtstag und wünschen ihr viel Glück und Gesundheit im neuen Lebensjahr.



Am 27. April 2018 wird Ernst Häfeli, Brunnmattstrasse 11, 5734 Reinach. Der Gemeinderat und die Bevölkerung gratuliert auch ihm ganz herzlich und wünscht viel Gfreuts und schöne Stunden im neuen Lebensjahr.



Herzliche Gratulation zum 92. Geburtstag

Emilia Costa, Gigerstrasse 26, 5734 Reinach darf am 6. April 2018 ihren 92. Geburtstag feiern. Der Gemeinderat und die Bevölkerung gratulieren Frau Costa recht herzlich und wünschen ihr für das neue Lebensjahr viel Glück und Gesundheit.



Ebenfalls den 92. Geburtstag feiert Paul Wälti, Brunnmattstrasse 19, 5734 Reinach am 9. April 2018. Der Gemeinderat und die Bevölkerung gratulieren auch Herr Wälti ganz herzlich und wünschen ihm viele frohe Stunden und gute Gesundheit.



Am 17. April 2018 feiert zudem Adelheid Oberli, Schwarzenbachstrasse 9, 5734 Reinach ihr 92. Wiegenfest, wozu ihr der Gemeinderat und die Bevölkerung recht herzlich gratuliert und die besten Wünsche sendet.



Herzliche Gratulation zum 93. Geburtstag

Irene Meier, Wynastrasse 1, 5734 Reinach feiert am 15. April 2018 ihren 93. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Bevölkerung gratulieren Frau Meier ganz herzlich und wünschen ihr viel Glück und gute Gesundheit im neuen Lebensjahr.



Herzliche Gratulation zum 94. Geburtstag

Jubilieren darf Irene Hunziker, Neudorfstrasse 55, 5734 Reinach am 26. April 2018. Ein gesegnetes Fest und die besten Wünsche sendet ihr der Gemeinderat und die Bevölkerung von Reinach.